ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за Boeing – СМИ

Источники в Брюсселе сообщают, что Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing.

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing", – заявил собеседник ТАСС.

По его словам, необходимо сначала получить результаты расследования.

"Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении. Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе", – отметил источник.

Он добавил, что авиакатастрофа и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января.

Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing

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