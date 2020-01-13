Главная Новости
13 января • обновлено в 13:09
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за Boeing – СМИ

1.2т
Читать материал на украинском

Источники в Брюсселе сообщают, что Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing.

"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing", – заявил собеседник ТАСС.

По его словам, необходимо сначала получить результаты расследования.

Новости
В Украине два оператора отменили плату за звонки в Иран из-за трагедии с самолетом МАУ

"Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении. Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе", – отметил источник.

Он добавил, что авиакатастрофа и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января.

Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing

Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.

  • Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.

  • Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.

  • По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.

  • 11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.

  • Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.

  • Кроме того, президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации. В свою очередь Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Место
Украина
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
8
Смешно
1
Интересно
2
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Было бы удивительно, если бы ввели санкции против Ирана. Когда-то Украина по ошибке сбила российский пассажирский самолёт - о санкциях вообще никто не вспоминал. Если конечно в Иране эта трагедия была случайной.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги