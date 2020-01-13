ЕС отказался вводить санкции против Ирана из-за Boeing – СМИ

Источники в Брюсселе сообщают, что Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing.
"ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing", – заявил собеседник ТАСС.
По его словам, необходимо сначала получить результаты расследования.
"Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении. Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе", – отметил источник.
Он добавил, что авиакатастрофа и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января.
Европейский Союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing
Как сообщал OBOZREVATEL:
11 января Иран официально заявил, что украинский самолет МАУ в Тегеране 8 января был сбит случайно.
Президент страны Хасан Роухани заявил, что сожалеет о трагедии с самолетом МАУ и выражает глубокие соболезнования в связи с катастрофой.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) полностью взял на себя ответственность за крушение украинского пассажирского лайнера МАУ. Об этом заявил командующий Военно-космическими силами КСИР Амир Али Хаджизаде.
По его словам, система ПВО Ирана приняла воздушное судно за крылатую ракету.
11 января, после официального признания Ирана в сбивании украинского самолета Boeing 737, на улицы столицы страны Тегерана в знак памяти 176 жертв трагедии вышли тысячи митингующих. Активисты, в основном молодые люди, озвучили лозунги против правительства.
Тем временем спецслужбы Ирана начали угрожать родственникам погибших в сбитом самолете МАУ тем, что не вернут тела их близких. Это якобы произойдет, если иранцы будут общаться с персидскими СМИ, которые работают за рубежом.
Кроме того, президент Владимир Зеленский пообещал в своем обращении, что все виновные будут наказаны, а семьи погибших получат компенсации. В свою очередь Гончарук озвучил размер компенсации семьям погибших в Иране.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!
Читайте все новости по теме "Крушение украинского Boeing 737 в Иране" на OBOZREVATEL.