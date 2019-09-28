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28 сентября • обновлено в 18:46
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"Нет будущего": в России рассказали, как Европа губит газопроводы Путина

19.7т Читать материал на украинском

Евросоюз решил ограничить поставки российского газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности, что взбудоражило европейский газовый рынок.

Раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной, между РФ и Германией с одной стороны, Данией и США с другой, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, продолжаются споры между Еврокомиссией и противостоящей ей Польшей со странами Балтии, между ЕК и администрацией США, между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.

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К спорам также подключилась Франция, предложив закрыть проекты "Северный поток" и "Северный поток-2", а для снабжения европейских потребителей топливом построить другой "поток" – через территорию Украины во Францию.

В частности, бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан заявил, что поставки по газопроводам президента России Владимира Путина невыгодны европейцам.

"Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у "Северного потока-2", который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа", – резюмировал он.

В ЕС раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной

В ЕС раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

Россия строит газопроводы в обход Украины

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Место
Россия
Теги
Новости России Северный поток - 2
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Есть еще один пикантный ньюанс. В 2020-2021 годах южные корейцы сдают американцам в эксплуатацию целый танкерный флот. Американские углеводороды массово хлынут в Европу. Газпрому - крышка, а мы с вами, господа неуважаемые Ольгинцы с чувством обсудим сложившуюся ситуацию)))
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hunt andres
hunt andres
Прокапало Ігор, Сланцевые технологии есть, только газ этот дорог. Россия вполне успешно сжижает природный газ. Он дешевле. Покупать будут его, а не американский. Нууу.... кроме твоей упоротой крайны:-)))
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Искандеров Равиль
Искандеров Равиль
Прокапало Ігор, игорек ты еще нефть отмени и ростехнологии в обороне и прочее,,,дб
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Александров Сергей
Александров Сергей
Дурень думкою...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Северные потоки закрыть, построить из Украины во Францию! Я такого сказочного ещё не видела. Газ чей, он не забыл случайно? Захотелось оттеснить немцев и самому на русском газе жoпy греть? А немцы с русскими этакие пешки в его Большой Игре? Да лесом пусть идёт. Тем более, что ему так нравится "дешёвый американский сжиженный газ".
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, это еще хоже, если Вы такие глупости пишите не за деньги. Значит полная дур.епа и лечить поздно да и не за чем. Поржать разве что)))) А ас обожаю))))
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Кристина Стефанова, за немцев не беспокойтесь, они своё возьмут. А вот р.аша и Газпром отсосу.т))
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