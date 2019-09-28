"Нет будущего": в России рассказали, как Европа губит газопроводы Путина

Евросоюз решил ограничить поставки российского газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности, что взбудоражило европейский газовый рынок.

Раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной, между РФ и Германией с одной стороны, Данией и США с другой, сообщает "Газета.ру".

Кроме того, продолжаются споры между Еврокомиссией и противостоящей ей Польшей со странами Балтии, между ЕК и администрацией США, между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.

К спорам также подключилась Франция, предложив закрыть проекты "Северный поток" и "Северный поток-2", а для снабжения европейских потребителей топливом построить другой "поток" – через территорию Украины во Францию.

В частности, бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан заявил, что поставки по газопроводам президента России Владимира Путина невыгодны европейцам.

"Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у "Северного потока-2", который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа", – резюмировал он.

В ЕС раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.

Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Россия строит газопроводы в обход Украины

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