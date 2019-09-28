"Нет будущего": в России рассказали, как Европа губит газопроводы Путина

Евросоюз решил ограничить поставки российского газа по трубопроводу OPAL до половины его мощности, что взбудоражило европейский газовый рынок.
Раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной, между РФ и Германией с одной стороны, Данией и США с другой, сообщает "Газета.ру".
Кроме того, продолжаются споры между Еврокомиссией и противостоящей ей Польшей со странами Балтии, между ЕК и администрацией США, между Ангелой Меркель и Дональдом Трампом.
К спорам также подключилась Франция, предложив закрыть проекты "Северный поток" и "Северный поток-2", а для снабжения европейских потребителей топливом построить другой "поток" – через территорию Украины во Францию.
В частности, бывший президент компании Gaz de France Лоик Ле Флок-Прижан заявил, что поставки по газопроводам президента России Владимира Путина невыгодны европейцам.
"Мы начинаем диалог с Еврокомиссией. Отправная точка заключается в способности Еврокомиссии осознать, что у "Северного потока-2", который, кстати, никому не нужен, нет будущего, особенно при существовании недорогого американского сланцевого газа", – резюмировал он.
В ЕС раздаются предложения радикально разобраться с газовым спором между Россией и Украиной
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall.
Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Россия строит газопроводы в обход Украины
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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