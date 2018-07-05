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Юлия Баттерслим
Юлия Баттерслим
Американский адвокат и правозащитник российского происхожденияВсе статьи автора

Нет баб хуже мужиков-бизнесменов

1.5т

Интересно женщине в мире бизнеса, особенно в русскоязычном/постсоветском его сегменте. Тебя априори воспринимают как существо хоть и симпатишное, но явно неравное, годное разве что для полюбезничать, поулыбаться и принести кофе.

Не раз наблюдала, как первые минуты на переговорах партнёры автоматически обращались к моим подчиненным - мужчинам, воспринимая меня как члена свиты типа помощницы или в лучшем случае бухгалтера. А узнав, что решения принимаю я, какое-то время растерянно переваривали, вглядывались, изучали. Чувствуется, как поначалу некомфортно им при мысли, что придётся всерьёз и на равных воспринимать какую-то тетку. Некоторые так и вовсе вполне сознательно и откровенно демонстрируют снисходительность и говорят исключительно покровительственным тоном. Бывает очень смешно.

Всей этой прелюдии совершенно не наблюдается, когда речь идёт о мужчине, даже если видят они его впервые и ничего об уровне его профессионализма не знают. Кроме того, некоторые особенно предприимчивые мужчины-бизнесмены пребывают в заблуждении, что женщину намного проще обвести вокруг пальца да и просто кинуть можно без особенных последствий - баба же, что она может, болезная? Большая ошибка, кстати.

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Намного ревностнее мужчины относятся и к успехам коллеги-женщины, потому что не может же она быть умнее, и вообще у неё женская логика, эмоции и критические дни. Иногда, правда, обнаруживается, что у некоторых мужчин нет вообще никакой логики, а критические дни не прекращаются в принципе. Забавно наблюдать, как они пыжатся и дуют друг перед другом щеки, особенно когда знаешь, что за этим в действительности ничего нет, кроме трепа и понтов - сущие дети. В целом же скажу - нет баб хуже мужиков-бизнесменов. Как они сплетничают, завидуют, как перемывают друг другу кости, строят козни, подставляют, кидают - любая самая лютая интриганка прекрасного пола позавидует. Интересно, короче :)

Disclosure: разумеется, не все русскоязычные бизнесмены подпадают под вышеописанное, так что давайте без истерик про национализм, сексизм и дискриминацию. Всего лишь некоторые общие тенденции :)

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Автор
Юлия БаттерслимЮлия Баттерслим
Объект
бизнесмен
Источник
Источник:Facebook Юлии Баттерслим
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