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Несмотря на санкции: Украина резко увеличила торговлю со страной-оккупантом

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Украина по итогам января-ноября 2018 года импортировала из Российской Федерации товаров на 7,4 млрд долларов.

Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

При этом за 11 месяцев прошлого года Украина поставила в Россию товаров на 3,3 млрд долларов. Таким образом, экспорт украинских товаров в РФ упал на 7%.

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Отрицательное сальдо торговли с Россией за отчетный период превысило показатель в 4 млрд долларов.

Несмотря на санкции: Украина резко увеличила торговлю со страной-оккупантом

Напомним, ранее Кабинет министров продлил до 31 декабря 2019 года действие эмбарго на импорт ряда товаров из России и ввозной пошлины в отношении других российских товаров.

Еще с 2016 года, согласно решению правительства, ко всем российским товарам применяются ставки ввозной пошлины, установленные таможенным тарифом. При этом также отменяется режим свободной торговли с Россией.

После введения Россией продовольственного эмбарго для украинских товаров Кабмин Украины также утвердил торговые контрмеры. В частности, правительство запретило поставки российских продуктов питания, а также ряда других товаров, суммарная стоимость импорта которых соответствует стоимости запрещенного РФ украинского экспорта.

После резкого падения в 2014-2016 годах объемы торговли между двумя странами в 2017 году начали восстанавливаться: Украина увеличила экспорт товаров в Россию на 9,6% – до 3,9 млрд долларов, тогда как импорт вырос сразу на 40% – до 7,2 млрд долларов.

В 2018 году негативное сальдо торговли с Россией достигло 3,6 млрд долларов, что в полтора раза превышает показатель 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров также принял решение ввести запрет на ввоз в Украину российских минеральных удобрений. Соответствующее решение в правительстве обосновывали защитой сельхозпроизводителей от сезонного колебания цен.

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Место
Украина
Тег
Государственная служба статистики Украины
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Сосед, дай пожрать)))))))))
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Поросёнков Петя
Поросёнков Петя
Это неудивительно, ведь война с Россией у нирабов ограничивается воем про агрессию и мелкими пакостями
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Semenov Igor
Semenov Igor
"Украина по итогам января-ноября 2018 года импортировала из Российской Федерации товаров на 7,4 млрд долларов. Это на 17,1% больше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные Государственной службы статистики. При этом за 11 месяцев прошлого года Украина поставила в Россию товаров на 3,3 млрд долларов. Таким образом, экспорт украинских товаров в РФ упал на 7%." Это все говорит только об одном - Россия так же медленно, но верно схлопывает свой рынок для украинских товаров - собственные произвгодители развиваются в России и импортные товары ну вот как то не нужны... А Украина все больше и больше, несмотря на свои заявления, закупает российские товары - следовательно, собственные производители на Украине медленно, но верно загибаются... В Европе так же украинские товары не нужны. Рабочий люд с Украины уезжает в другие страны, потенциально трудовых ресурсов в самой Украине остается все меньше и меньше. Все как говорят политологи и в самой Украине. Кто в Украине остается - ВСУ, всякие там нацбатальоны, националисты со своими факельными шествиями, дети и пенсионеры. Вся нормаьная экономика на Украине схлопывается. И что говорят экономисты: "Что дальше? Украину украинская элита сделала аграрной страной, закрыв для нее российский рынок. На другие рынки украинских производителей никто не пустит. А для сельского хозяйства много населения не нужно. Только промышленность может удержать такое большое население, которое есть на Украине. Сейчас промышленность уничтожили, население разбегается. 22 декабря 2018 года министр социальной политики Украины Рева заявил что на постоянной основе за границей Украины работает 3,2 млн. украинцев, а еще 7-9 млн. уезжают на заработки время от времени. Еще чуть раньше министр иностранных дел Климкин заявил что страну ежегодно покидает 1 млн. человек. То есть дальше ситуация будет только деградировать. В любом случае следующий президент столкнется с системным кризисом государства, потому что основную проблему этого государства решить невозможно. А основная проблема заключается в том что население избыточно для аграрной страны, а промышленность восстановить невозможно потому что нет рынка сбыта. Кроме того с 2020 года прекращается транзит газа через территорию Украины. Это минус 3 млрд. долларов доходов бюджета. А 3 млрд. долларов это все расходы на армию. Короче это free fall, то есть падение в пропасть. И остановить этот free fall невозможно. Сейчас на Украине осталось 6 млн. людей трудоспособного возраста, которые не являются бюджетниками и военными. Как только они уедут (а это вопрос времени) страна исчезнет. И украинцы не слушают и не вникают в прогнозы и мнения экономистов. Человек, использующий логику, — враг незалэжной державы. Потому что на москальскую логику есть украинская: Андрей Головачев не хочет, чтобы европейская нация стала богатой и счастливой. Вот и портит ей настроение своими гнусными статейками. Его счастье, что экспертов и даже просто умных в нэньке теперь не любят, не слушают и не читают. Надоели они всем со своими черными пророчествами, которые постоянно сбываются.... Вперед, Украина, к новым свершениям. За первое полугодие 2018 года прибыль топ-100 украинских госкомпаний оказалась почти на 41,9% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщило министерство экономического развития и торговли Украины. Компании получили чистую прибыль в 21,5 млрд гривен (около 767 млн долларов), что почти на 15,5 млрд гривен (553 млн долларов) меньше, чем за первое полугодие 2017 года, передает РИА «Новости». Снижение прибыли Нафтогаза составляет около 51% общего финансового результата – прибыль компании снизилась на 60,3% (с 989 млн до 400 млн долларов). Укртрансгаз (100% акций принадлежит Нафтогазу) в первом полугодии 2017 года получил прибыль в 57 млн долларов, а первое полугодие 2018 года завершил с ущербом в 653 млн долларов. Из более чем 3,3 тыс. предприятия госсектора работает около 1,5 тысяч. Сумма активов портфеля 100 крупнейших госпредприятий составляет около 93,3% от общей стоимости всех работающих госпредприятий на Украине. Наиболее прибыльными отраслями для крупных государственных предприятий остаются нефтегазовый сектор и электроэнергетика. Напомним, глава Нафтогаза Андрей Коболев выразил уверенность, что строительство альтернативных газопроводов в обход территории Украины приведет к нулевой прокачке голубого топлива через газотранспортную систему страны, после чего большую часть украинской ГТС можно будет демонтировать." А в остальном, общая картина: ""В Украине по различным оценкам 50-60% населения находятся ниже черты бедности.Это означает, что страна попала, как говорят экономисты, в «ловушку бедности». Суть ее в двух словах следующая. Бедность не позволяет получить хорошее образование. Плохое образование не дает возможность внедрять передовые технологии и поднять производительность труда. Без роста производительности труда ВВП на душу не растет. Значит, снова нет денег на образование. Круг замкнулся. Экономисты уже на протяжении 40-50 лет пытаются найти рецепты, как вырваться из ловушки бедности. Всевозможные модели — неокейнсианские, неоклассические, институциональные, и т.д. — дают какие-то рекомендации. Но все они исходят из предпосылки, что экономика обладает неограниченным дешевым трудовым ресурсом, которому некуда выехать в поисках лучшей работы. Этот фактор, по мысли экономистов, даст возможность что в течении пару десятилетий заморозить зарплаты на уровне прожиточного уровня и принести в жертву одно поколение (как рабов) ради «запуска» двух-трех базовых отраслей, который потянут за собой всю экономику. Но Украине даже эти жесткие модели не подходят, потому что украинцы массово выезжают на заработки за рубеж, и трудовые резервы тают просто на глазах. Как следствие, местные предприниматели вынуждены поднимать зарплату без реального увеличения производительности труда. Это приводит к инфляции, убыткам, потере конкурентоспособности и банкротству. Чтобы избежать этого предприниматели вынуждены входить в альянс с чиновничеством, которое спасает бизнес бесплатным капиталом за счет воровства бюджетных средств или предоставления преференций и рент. Ну, в самом деле, не в идти же за кредитом под 25% годовых! Это и является главной причиной коррупции в стране. И это поясняет почему наши чиновники и силовики реально владеют всем более-менее значимым бизнесом в стране. Без воровства бюджета экономика Украины быстро загнется. Поэтому любые попытки побороть коррупцию или контрабанду, отделить бизнес от власти и т.д. сейчас обречены на неудачу. Теоретической модели, которая бы позволила Украине вырваться из ловушки бедности, в экономике не существует. Никто не знает, что делать с экономикой Украины, даже МВФ. Поэтому бедность в Украине — это, увы, на многие десятилетия. А может быть навсегда." И украинцы не слушают и не вникают в прогнозы и мнения экономистов. Человек, использующий логику, — враг незалэжной державы. Потому что на москальскую логику есть украинская: Андрей Головачев не хочет, чтобы европейская нация стала богатой и счастливой. Вот и портит ей настроение своими гнусными статейками. Его счастье, что экспертов и даже просто умных в нэньке теперь не любят, не слушают и не читают. Надоели они всем со своими черными пророчествами, которые постоянно сбываются....И верховодит жизнью в том числе и МВФ - Минимальная пенсия на Украине стала еще меньше. За пять лет ее размер снизился более чем вдвое. Доходы пенсионеров подсчитал лидер общественного движения "Украинский выбор". По словам Виктора Медведчука, сейчас это около полутора тысяч гривен или три с половиной тысячи рублей. Прожиточный минимум тоже заметно упал — до четырех тысяч рублей. В 2014 году он составлял 3300 гривен – примерно 10 тысяч рублей, напоминает телеканал "Россия 24". И все это на фоне стремительного роста тарифов. Так, за газ украинцы теперь платят больше почти в 12 раз. Изменение цены — это одно из требований МВФ. Чтобы не было спекуляций в Европе, топливо должно стоить одинаково везде. Медведчук напоминает, Киев когда-то обещал, что и доходы граждан вырастут до среднеевропейских, но потом, видимо, передумал. "Цинизму власти нет предела, — комментирует Виктор Медведчук, лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа". — Минимальная зарплата в $150 (вместо обещанных "майданными лидерами" 1000 евро) преподносится как одна из величайших "перемог" еврореформирующейся Украины. А при нищенских зарплатах и пенсиях украинцам приходится платить по европейским тарифам". Вперед, Украина, к новым свершениям.
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