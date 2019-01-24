Несмотря на революцию в Венесуэле: мировые цены на нефть упали

Мировые цены на нефть в четверг, 24 января, упали, несмотря на резкое обострение политического конфликта в Венесуэле – стране с самыми крупными разведанными запасами сырья.

В частности, стоимость мартовских фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures упала до 60,91 доллара за баррель, что на 0,4% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевел на 0,3% – до 52,44 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Эксперты объясняют этот тренд новостями об объеме запасов сырья. Американский институт нефти отчитался об увеличении их в США за прошлую неделю на 6,55 млн баррелей, сообщает UBR.

В то же время рынок внимательно следит за происходящими в Венесуэле событиями. Накаляющаяся политическая ситуация, по мнению аналитиков, сдерживает нисходящий нефтяной тренд. Если бы не революция в стране с крупнейшими запасами нефти (свыше 300 млрд баррелей), котировки двигались бы вниз более динамично.

При этом ряд американских энергетических компаний сильно зависят от поставок сырья из Венесуэлы. Ранее в этом месяце Белый дом порекомендовал им "искать альтернативные источники нефти", предупредив о возможном введении санкций против Каракаса.

Добыча нефти в Венесуэле

Как сообщал OBOZREVATEL:

23 января глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Президент США Дональд Трамп уже признал Гуайдо лидером Венесуэлы. После чего Мадуро заявил о разрыве дипотношений с США.

Генеральный секретарь Организации американских государств Луис Альмагро заявил, что также признает Гуайдо президентом Венесуэлы.

Позже Гуайдо признали еще 9 стран: Аргентина, Парагвай, Колумбия, Канада, Бразилия, Чили, Эквадор, Коста-Рика и Гватемала.

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