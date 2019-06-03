"Несмотря на поручения Путина": в России высмеяли резкое обеднение

В Российской Федерации доходы граждан с 2015 года упали на 8%.
При этом в Кремле неоднократно давали поручения по повышению благосостоятельности населения, сообщает Telegram-канал "МБХватит".
"Доходы немного припали, нам нужно переломить тенденцию", – заявлял президент России Владимир Путин в 2016 году.
"В России начался устойчивый рост доходов", – отметил он в 2018 году.
"Мы видим, что происходит с доходами, и знаем, что нужно сделать", – заявил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Доходы россиян – самая непослушная вещь в стране. Несмотря на поручения Путина, они продолжают падать", – отмечают авторы публикации.
Доходы россиян с 2015 года упали на 15%
Telegram-канал "МБХватит"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минэкономразвития РФ признали, что из-за санкций, запрета валютных операций для госбанков и роста цен на нефть инфляция превысит официальный прогноз в 3,4%, а стоимость доллара может составить 70 руб/$.
При этом российские аналитики еще более пессимистичны в оценках. Они уверены, что в 2019 году россиян может ждать инфляционный шок.
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