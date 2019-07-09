Несмотря на отставку: Грицак получил более 70 тысяч гривен зарплаты в СБУ

Заработная плата подавшего в отставку председателя Службы безопасности Украины Василия Грицака за июнь составила 72,3 тысячи гривен.

Размер оклада Грицака, которого Верховная Рада отказалась уволить, не уточняется, говорится в ответе СБУ на запрос "Українських Новин".

Согласно информации Службы безопасности Украины, соответствующая зарплата указана с учетом надбавок, доплат и премий.

Грицак продолжает находиться в отпуске.

Заработная плата Василия Грицака за июнь составила 72,3 тысячи гривен СБУ

Заработная плата Василия Грицака за июнь составила 72,3 тысячи гривен УН

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную Раду представления об увольнении министра иностранных дел Павла Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

В документе отмечалось, что глава государства действует на основании Конституции и соответствующих законов Украины и настаивает на неотложном рассмотрении парламентом этих вопросов.

6 июня Верховная Рада провалила голосование по отставке министра иностранных дел Павла Климкина. За соответствующее решение в парламенте на нашлось голосов.

Не поддержали парламентарии и уход с занимаемой должности главы Минобороны Степана Полторака. За это решение проголосовали только 67 нардепов.

После провальных голосований за отставку Климкина и Полторака Рада не поддержала и отставку главы Службы безопасности Украины Василия Грицака.

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