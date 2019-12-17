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17 декабря • обновлено в 14:19
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Несмотря на обвал доллара: Гончарук объяснил, почему не подешевел бензин в Украине

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В Украине снижение цен на бензин на фоне укрепления курса гривни происходит медленными темпами, поскольку на топливном рынке низкая конкуренция.

"Цены снижаются, когда на рынке есть конкуренция, при нормальных условиях. Если конкуренция сильнее, то цены снижаются быстрее. Если конкуренции нет или она слабая, то цены или не снижаются вообще, или снижаются очень медленно", – сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, передает УНИАН.

"В случае с топливом это товар, который очень сильно привязан к гривне, и укрепленная гривня должна была потянуть цены на бензин вниз, безусловно", – отметил глава правительства.

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По его словам, сейчас стоимость бензина снижается на 30-80 копеек, однако цены должны падать гораздо сильнее.

"По нашим оценкам, они должны снизиться приблизительно на 2 гривни. Фактически в среднем приблизительно цены на бензин в Украине могут составлять 1 доллар +/- 10 центов, но обычно цену определяет рынок", – резюмировал Гончарук.

Несмотря на обвал доллара: Гончарук объяснил, почему не подешевел бензин в Украине

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Бензин в Украине
Место
Украина
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