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"Несется прямо в ад": "Л/ДНР" признали разрушительные последствия оккупации

1.8т Читать материал на украинском

Угольная отрасль самопровозглашенных "Л/ДНР" после начала войны на Донбассе стала убыточной.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский, ссылаясь на данные донецкого журнала "Вестник института экономических исследований".

Как отметил блогер, данный ресурс публикует научные статьи, "приближенные к реальности и лишенные пропагандистской составляющей", в то время как СМИ, подконтрольные террористам, говорят о якобы развитии экономики "республик".

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Иллюстрация. "ДНР"

Иллюстрация. "ДНР"

Соцсети

"Мне понравилась статья "Анализ развития экономического потенциала угольной промышленности Донбасса в современных условиях". В ней откровенно указывается, что угольная отрасль ОРДЛО несется прямо в ад.

В статье довольно откровенно написано, что до войны шахты Донбасса работали только благодаря щедрым дотациям из украинского бюджета и мораторию на признание угледобывающих предприятий банкротами. И после образования "Л/ДНР", когда дотации исчезли, содержать эти шахты у "народных республик" больше нет никакой возможности", – написал журналист.

Известно, что угледобывающие предприятия на оккупированных территориях Донбасса планируют закрыть, что приведет к увольнению 28,4 тыс. человек, в том числе в "ДНР" – 20,8 тыс. и в "ЛНР" – 7,6 тыс. человек.

"Те самые люди, которые в 2014 пугали Донбасс страшной ассоциацией с ЕС и утверждали, что "Европа закроет наши шахты", теперь собираются выбросить на улицу почти 30 тысяч человек.

Плохая, "фашистская" Украина угольную отрасль поддерживала. Зато люди, называвшие себя "защитниками Донбасса", теперь опустошают регион похлеще какой-нибудь чумы", – подытожил Казанский.

Как сообщил OBOZREVATEL, недавно "министр доходов и сборов ДНР" Евгений Лавренов признал, что назначенная террористами "администрация" захваченного украинского завода "Силур" нанесла предприятию ущерб в размере более 170 млн рублей (64 млн грн).

Ранее СБУ заподозрила трех украинцев в финансировании "ДНР/ЛНР". Они поставляли оборудование для шахт на неподконтрольной территории, а заработанные средства шли на нужды боевиков.

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Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
Теги
шахты шахтеры Новости Донбасса Новости ДНР Новости ЛНР экономика
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an and
an and
Русский мир никогда и никому не принес процветание..это факт! Абхазия, Приднестровье, лднр..да и Калиниград тоже не Германия..и исключений нет нигде! Что и неудивительно, т.к. и в самой России то живут более-менее богато только Питер и Москва и известно почему..на нефтедоллары и богатства со всей России!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Зато, можно говорить по русски, таскать дедов на палке и обмотаться с ног до головы колорадскими лентами. И, вишенка на торт - без бИндер ))) До 14 года, дотации в угольную промышленность были 1, 5 миллиарда долларов в год . )))))))))))))...Но как на грех, дела в колхозе шли плохо. То есть не так чтобы очень плохо, можно было бы даже сказать - хорошо, но с каждым годом всё хуже и хуже.
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