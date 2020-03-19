Курс биткоина резко обрушился: эксперты рассказали о будущем валюты

В падении курса биткоина виноваты запаниковавшие трейдеры, торговавшие с использованием кредитного плеча.

Об этом заявил владелец Galaxy Digital миллиардер Майк Новограц, передает Капитал.

"Это были не институциональные инвесторы. Это слив позиций с кредитным плечом. Институционалы недостаточно быстры, чтобы так резко продавать. Панические продажи от людей, которые покупали на марже", – заявил миллиардер.

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При этом, по расчетам аналитиков, около трети всех майнинговых мощностей Bitcoin (BTC) работают в убыток. "Майнеры, которые работают преимущественно на новом оборудовании, вероятнее всего, в порядке. Но тем, у кого предыдущие поколения (ASIC), приходится тяжело. Если цены останутся такими, халвинг их прикончит", – заявил представитель Coinshares Крис Бенедиксен.

В свою очередь процессинговый портал Simplex заявил, что в течение периода падения цены первой криптовалюты розничные инвесторы увеличили объем покупки более чем на 50%. "Рыночный спад не сумел ослабить энтузиазм в отношении покупки криптовалют. В реальности мы можем наблюдать, что многие увидели в недавнем падении возможность купить, а не признак того, что тезис об инвестициях в криптовалюты опровергнут", – сказал директор компании Нимрод Лехави.

Как сообщал OBOZREVATEL, биткоин в четверг, 19 марта, подорожал, покорив следующий уровень в $5300. При этом накануне крипторынок торговался также в положительном тренде.

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