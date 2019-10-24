"Нервничает!" В резких заявлениях Коломойского увидели "сигнал" Зеленскому

Повышенная активность бизнесмена Игоря Коломойского в информационном пространстве может быть признаком того, что мультимиллиардер "нервничает".

"Сейчас Коломойского стало больше в информационном поле. Мне кажется, он нервничает. Нервничает, потому что теряет доступ к "первому телу" (президенту Владимиру Зеленскому. – Ред.)", – заявил в эфире ObozTV эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

По его словам, об этом свидетельствуют и последние назначения в Нацбанке, и поведение группы "так или иначе аффилированных с Коломойским депутатов", и даже фото Коломойского из Офиса президента.

"Коломойскому не нужно подтверждать фотографиями, что он туда (в ОП. – Ред.) вхож. Тем не менее, он это делает с завидной регулярностью", – обратил внимание Тизенгаузен.

При этом эксперт считает, что в резких заявлениях Коломойского в адрес министра экономики Тимофея Милованова и министра культуры Владимира Бородянского нет ничего необычного.

"Коломойский так всегда разговаривает. Достаточно послушать любой телефонный разговор, который есть в сети. Он всегда оскорбляет. Это "человек войны". Человек, который постоянно находится в агрессивном состоянии", – отметил он.

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Тизенгаузен подчеркнул, что на месте Владимира Зеленского он бы попытался "отстроится" от Коломойского как можно быстрее.

"Коломойский – человек с неоднозначной репутацией. У нас-то понятно, но и Западе в том числе. Во всем мире он известен как сомнительный бизнесмен. Поэтому Зеленскому нужно "отстраиваться", – объяснил он.

"А Коломойский – ввиду того, что он "человек войны" – хочет свое взять. И от Зеленского в том числе. И если ему не дают, он начинает усиливать свою переговорную позицию. Говорить, что это правительство "дебилов". Тем самым он дискредитирует правительство и усиливает переговорную позицию с Зеленским", – предположил эксперт.

Коломойский и Зеленский на встрече в Офисе президента 10 сентября 2019 года facebook.com/president.gov.ua

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