''Невозможно реализовать'': в Украине рассказали о главной проблеме налога на посылки

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский заявил, что идею с тремя беспошлинными посылками в месяц, которую предлагали внедрить власти, невозможно реализовать.

"Если у меня две посылки и у "Новой почты" две посылки, то какая из них будет подлежать налогообложению? Почему три посылки?" – заявил Смелянский в интервью "РБК-Украина".

Глава "Укрпочты" подчеркнул, что сразу отказался от такой идеи, несмотря на то, что политикам для этого потребовалось около года.

"Я спрашивал у тех, кто предлагал эту идею, видели ли они, как на посылках из Китая коверкают украинские фамилии? Мы их как будем сличать? По ИНН? Мы заставим Джеффа Безоса (глава Amazon. – Ред.) и Джека Ма (основатель Alibaba Group. – Ред.) украинцам без ИНН не продавать?", – отметил Смелянский.

По его словам, для реализации такой инициативы необходимо внедрение электронных реестров. В частности, Соединенные Штаты сумели договориться об обмене электронными реестрами с 40 странами.

"В США, когда вводятся изменения в бухгалтерском законодательстве, людям дают два года подготовиться. У нас дают две минуты задним числом. Государство имеет право принимать любые решения, но они должны быть подготовленными. Пока идею с тремя беспошлинными посылками в месяц нереально реализовать", – резюмировал Смелянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря 2017 года Верховная Рада ограничила беспошлинный ввоз товаров в Украину. Ожидалось, что уже с 1 января 2019 года украинцы смогут получить максимум три доставки из-за рубежа в месяц без уплаты дополнительного сбора. Стоимость каждой из посылок должна составлять максимум 150 евро.

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