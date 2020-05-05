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5 мая • обновлено в 11:27
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Непростая ситуация в украинской экономике: Шмыгаль рассказал о росте безработицы

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В Украине за последний месяц количество безработных выросло на 100 тысяч человек и ситуация в экономике на данный момент сложилась чрезвычайно сложная.

Об этом в понедельник, 4 мая, в эфире программы "Свобода слова" на ICTV заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. При этом глава правительства заверил, что сейчас на казначейском счете лежат те же самые десятки миллиардов гривен.

"Золотовалютные запасы сегодня плюс 25 миллиардов долларов эквивалент. Поэтому курс стабильный, но ситуация в экономике чрезвычайно сложная", – уверен глава правительства.

Непростая ситуация в украинской экономике: Шмыгаль рассказал о росте безработицы

Он также отметил, что экономический кризис и ситуация с карантином в Украине повлияли на малый и средний бизнес.

"Вместе с тем правительство не умаляет ситуацию, сколько людей сегодня потеряли работу. У нас 100 тысяч безработных зарегистрировалось на бирже за месяц", – заявил Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров Украины поддержал решение об упрощении получения пособия по безработице на период карантина из-за коронавируса.

В Украине в условиях карантина власти предложили оформить пособие по частичной безработице. Инструкцию по оформлению соответствующей помощи опубликовала Государственная служба занятости.

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Тема
Карантин в Украине
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
безработица
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