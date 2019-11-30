"Неприкрыто и бесстыдно!" Геруса обвинили в давлении на депутатов

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила руководителя комитета по энергетике и ЖКХ Андрея Геруса в давлении на народных депутатов.

"Сказать, что я в шоке – это не сказать ничего... Депутатам – членам комитета раздали таблицы, в которых напротив каждой правки было написано, какая правка учтена, а какая отклонена. Это секретариат комитета подготовил такую удивительную таблицу, безусловно, под руководством председателя комитета, господина Геруса", – пишет Климпуш-Цинцадзе на Facebook.

"Это неприкрытое, бесстыдное давление на мнение народных избранников на заседании комитета. После этого председатель взял слово, озвучил номера всех своих поправок и предложил их поддержать. И, как в игре "Мафия" – город засыпает, просыпается мафия... Все руки (очевидно, руки только "Слуг") поднялись "за", – подчеркнула она.

По словам председателя парламентского комитета, действия "новых лиц" воспроизводят худшие практики тех, кого они заменили.

"В уже принятом законопроекте о ядерной безопасности есть действующая разрешительная норма, которую нагло провел господин Герус. Новый законопроект №2233 не предлагает отменить ее. Итак, будем иметь две нормы, которые будут прямо противоречить друг другу. Не хочу быть недобрым провидцем, но новая власть может это "законодательное дышло" вращать в своих интересах", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Иванна Климпуш-Цинцадзе обвинила Андрея Геруса в давлении на народных депутатов

Депутатам – членам комитета раздали таблицы, в которых напротив каждой правки было написано, какая правка учтена, а какая отклонена Иванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комитета раздали таблицы, в которых напротив каждой правки было написано, какая правка учтена, а какая отклонена Иванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Депутатам – членам комитета раздали таблицы, в которых напротив каждой правки было написано, какая правка учтена, а какая отклонена Иванна Климпуш-Цинцадзе на Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и ж/к услуг в пятницу, 29 ноября, одобрил законопроект о запрете импорта электроэнергии по двусторонним договорам из Беларуси и РФ.

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