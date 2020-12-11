Первый замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, несмотря на все скандалы, остается неприкосновенной персоной. Она чуть ли не единственная нерушимая составляющая в системе регулятора: менялись главы, трансформировалась монетарная политика, в вот Рожкова оставалась и остается на своем месте.

И вот 11 декабря Нацбанк в очередной раз изменил вертикаль своего управления. У главы НБУ Кирилла Шевченко забрали ряд департаментов и передали их Ярославу Матузко (еще до Нацбанка он отвечал в "Привате" за международные суды и делал это достаточно успешно). Он же будет заниматься и общим банковским надзором.

Сразу после публикации решения сторонники Рожковой активно начали его критиковать. Якобы именно ей раньше подчинялся надзор, так и должно быть. И это при том, что особых успехов у Екатерины Викторовны на этом посту не было. Даже наоборот. А по-царски богатый шлейф уголовных дел и скандалов тянется за ней уже много лет.

Вместо того, чтобы уволить, Екатерине Викторовне отдали департаментов больше, чем у любого другого зама Шевченко. Она отныне отвечает за финансово-административный и операционный блок.

Чем же запомнилась многолетняя работа Рожковой в НБУ?

Масштабным банкопадом, в ходе которого из рынка вывели даже те финансовые учреждения, которые можно было спасти. И закрытие банка это не "борьба с олигархом". Украинцы потеряли миллиарды своих сбережений. Сколько бы не было на депозите, после закрытия возвращали не больше 200 тыс. грн.

Только вдумайтесь, украинцы потеряли 163 млрд грн (во всяком случае так подсчитали в Ассоциации защиты банков), а ВВП сократился на 14%! Более того, под руководством Рожковой решения о закрытии банков принимались и воплощались в жизнь с нарушениями, поэтому сейчас владельцы банков идут в суды и добиваются признания таких действий незаконными. И правильно делают.

Одни банки Рожкова легко закрывала, а другие – наоборот, берегла до последнего. Несколько лет Нацбанк, когда надзором руководила Екатерина Викторовна, не закрывал "Платинум Банк" (хотя было за что). И такая лояльность легко объясняется: до работы в НБУ Рожкова была и.о. предправления этого банка. Фонд гарантирования вкладов даже подавал на нее в суд, чтобы взыскать 14,8 млрд грн которые она якобы помогла вывести (фактически украсть) акционерам. Суд иск оставил без рассмотрения.

Но и это еще цветочки. Несколько лет назад в сеть слили телефонные разговоры Рожковой с представителями разных банков. В том числе и "Платинумом". Вместе с бывшем председателем правления Дмитрием Зинковым она обсуждала, как увеличить стоимость залогового имущества банка (вероятно, с помощью махинаций с оценкой). И при этом возмущалась, что "Платинум" заставили платить проценты по стабилизационному кредиту.

Сейчас это дело расследует ряд правоохранительных органов, в том числе и НАБУ. Это можно считать потерей деловой репутации, что должно привести к увольнению. Но Рожкова продолжает, как ни в чем не бывало, работать на своей должности.

Вызывает много вопросов и ее главный проект – национализация ПриватБанка. Из-за того, что с юридической точки зрения решение реализовали с ошибками, уже несколько лет тянутся суды с бывшими собственникам. Нацбанк и "Приват", по информации OBOZREVATEL, уже потратили около 900 млн грн на услуги юристов. И этого можно было избежать, если бы Рожкова все правильно оформила и реализовала.

Уже целый ряд бывших собственников банков выигрывают суды против НБУ. И все это "заслуга" Рожковой.

И это всего лишь несколько кейсов из богатой биографии Екатерины Викторовны. Большинство замечаний со стороны критиков Нацбанка состоят в том, что сейчас у Рожковой отбирают часть полномочий. Но вот назвать ее реальные достижения никто не может. Кажется, вместо отстаивания независимости Нацбанка сейчас пытаются отстоять неприкосновенность Екатерины Рожковой.

Почему ее так активно защищают? Речь о профессиональных навыках, высокой квалификации здесь не идет. Защищают человека со "своей касты"? Или же кому-то выгодно иметь своего человека в Нацбанке, защищать свои активы и интересы?

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