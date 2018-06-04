"Непоправимый ущерб": Европу предупредили об опасностях газопровода Путина в обход Украины

Газопровод "Северный поток-2", с помощью которого Россия планирует поставлять газ в Европейский Союз в обход Украины, может нанести непоправимый вред экологической системе Балтийского моря.

"Удивляет, что европейцы, забаюканные газовой пропагандой Кремля и его подручных "шредеров", вообще допустили такую опасную прокладку шельфовых трубопроводов Балтийским морем", – пишет украинский политолог Виктор Каспрук в колонке для "Радио Свобода".

По его словам, в случае любой техногенной или природной катастрофы "путинская труба" способна нанести непоправимый вред морской экологической системе региона.

"Если России удастся добиться прокладки "Северного потока-2", то возможность такой экологической катастрофы автоматически удваивается", – сообщил Каспрук.

Политолог отмечает, что с помощью газопровода в обход Украины Путин также превращает европейцев в ресурсных и экологических заложников "прямого" транзита своего топлива.

"В случае устранения Украины от транзита газа в Европу, монополизация транзитных путей Россией позволит Москве диктовать ЕС любые экономические и политические требования", – резюмировал Каспрук.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп призвал Германию отказаться от проекта "Северный поток-2". Если Берлин прекратит поддержку российского газопровода, то Вашингтон начнет обсуждения с Брюсселем по новому торговому соглашению.