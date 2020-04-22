Необходимо снижение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки – гендиректор ассоциации "Укркокс"

Снижение тарифов на грузоперевозки железной дорогой поддержит предприятия горно-металлургического комплекса в условиях кризиса. Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Мы очень много перевозим, коксохимики, угля перевозим. Платежи делает металлургия, но это не имеет никакого значения. Естественна, цена кокса возрастает, а отсюда цена металла и т.д., вся цепочка. Поэтому доля очень большая перевозки железнодорожной угля, поэтому нам это представляет интерес", – сказал он.

По его словам, доля расходов на перевозку продукции у предприятий горно-металлургического комплекса значительная, и регулярное поднятие тарифов "Укрзализныцей" является больным вопросом.

"Они все время подымают и подымают цены, а мы все время говорим, что доля очень большая железнодорожных перевозок в горно-металлургическом комплексе. Для нас это болезненный вопрос, надо как-то его решать. Нефть продают, еще и доплачивают. А мы все подымаем цены", – отметил Старовойт.

Он также отметил, что из-за высоких транспортных расходов предприятия-экспортеры вынуждены поднимать цены на свою продукцию, и не могут конкурировать на мировых рынках. В итоге это серьезно ударит по ГМК. "Мы не будем перевозить, а они не будут зарабатывать. Ну вот и все", – подчеркнул гендиректор.

Напомним, ранее директор GMK Center Станислав Зинченко заявил, что в условиях кризиса необходима государственная поддержка промышленности и экспортеров, чтобы обеспечить бесперебойность их работы, в частности создание нормальных условий для логистики и снижение тарифов на грузоперевозки.

Кроме того, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции Сергей Кудрявцев отметил, что тарифы "Укрзализныци" на грузоперевозки очень высокие, и их снижение позволит отечественным экспортерам конкурировать на мировом рынке.

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