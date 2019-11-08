Необходимо 35 млрд грн: НБУ сообщил о серьезных проблемах 11 банков

Национальный банк Украины обнаружил потребность в дополнительном капитале среди 11 банков на общую сумму 35,2 млрд грн.

"По базовому сценарию стресс-тестирования мы обнаружили 11 банков, которые в целом нуждаются в 35,2 млрд грн докапитализации", – сообщила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает hromadske.

По ее словам, в настоящее время банковская система находится в хорошем состоянии за исключением 5 банков, которые имеют значительные объемы неработающих кредитов.

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Основание для докапитализации – вступление в силу новых требований НБУ, согласно которым банки должны учитывать только часть залога по неработающим кредитам в том случае, если банк не реструктуризирует кредит и не взимает залог.

При этом Рожкова отметила, что при негативном сценарии развития экономики в дополнительном капитале будут нуждаться уже 18 банков на общую сумму более 73 млрд грн.

Национальный банк Украины обнаружил потребность в дополнительном капитале среди 11 банков на общую сумму 35,2 млрд грн

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине даже после масштабной чистки финансового сектора, еще как минимум 15 банков работают по нежизнеспособной модели, а проблемы есть у 26 финучреждений.

Больше всего проблем – у Вернум Банк, БМ Банк, Мисто Банк и ВТБ. Значительная их часть уже находится в процессе ликвидации. Также среди нарушителей нормативов НБУ выделился Банк Кредит Днепр, который не соответствует сразу шести стандартам.

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