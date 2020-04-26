Необходим план повышения цен электроэнергии для населения – Dixi

Нужно принять план повышения цен на ток для населения, чтобы устранить диспропорции на рынке электроэнергии и позволить ему работать эффективно. Об этом заявил директор по исследованиям DiXi Group Роман Ницович в эфире "Первого Делового телеканала".

"Оптимально было бы разработать график приведения цен для населения на электрическую энергию до рыночного уровня. Это может быть 5-летняя, или 7-летняя программы", - сказал Ницович.

Эксперт отметил, что из-за заниженных цен на ток для населения рынок электроэнергии не способен работать эффективно, и отметил, что цены на ток в Украине сегодня достаточно низкие.

"Нужно принимать те решения, которые позволят рынку работать эффективно и не накапливать новые долги", - подытожил Ницович.

Напомним, ранее глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Валерий Тарасюк заявлял, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе нет альтернативы выравниванию цен на электроэнергию для населения и предпринимателей, и цены на ток для населения неизбежно возрастут.

В свою очередь основатель группы энергетических компаний "Западнедрасервис" Зиновий Козицкий отметил, что цена на электроэнергию для населения должна стать рыночной, как это произошло ранее с ценой на газ, а социально незащищенные слои должны получать субсидии.

А директор-основатель компании Expro Consalting Геннадий Кобаль подчеркнул, что отмена перекрестного субсидирования и выравнивания тарифов на электроэнергию для населения и промышленности – это обязательство Украины перед ЕС.