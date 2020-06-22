Нельзя создавать "инвест-няню" и давать им в руки дубинки, - Кира Рудик

Глава партии "Голос" Кира Рудик заявила, что разрекламированная правительством "Инвест-няня" делает все, что хочет и работает совсем не так, как было заявлено изначально.

Об этом нардепка заявила в интервью "24 каналу". По ее словам, чтобы изменить систему сначала нужно менять способ, которым руководствуются силовики в Украине.

"Потому что нельзя создавать одной рукой "инвест-няню", а другой рукой одевать эту "инвест-няню" во все шлемы с одинаковой надписью, давать им дубинки и говорить: "Вперед, делайте то, что вам нравится". Это просто не сработает. И уже сейчас видим, что это не работает. Сколько сейчас инвестиций не заходят в нашу страну, а уходят? Сколько IT-компаний открылось в Украине за последние полгода?" – отметила нардеп.

По ее словам, бизнес-активность в Украине идет на спад по сравнению с 2019 годом.

"Это просто происходит, потому что люди видят тренд "вниз". В 2019 году мы видели тренд "вверх". Казалось, что все будет только лучше... Что придет новая власть, которая будет понимать, каким образом должен бизнес взаимодействовать с силовыми структурами, которая сбалансирует эту систему, которая сможет направить государство таким образом, чтобы оно помогало людям развиваться. Мы сейчас видим, что это работает совсем наоборот. Какие лучшие законы ты можешь написать? Если они будут потом по полгода лежать на подписи у президента, и потом никто не будет выполнять, и никто не может заставить наше правительство их выполнять, то дела не будет", – заключила Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 мая президент Владимир Зеленский заявил, что законопроект об "инвестиционных нянях" в Раде зарегистрируют в ближайшее время. Также осенью будет открыт Инвестиционный офис, который заменит все госпредприятия в этом направлении при органах власти.