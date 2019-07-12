"Нельзя осуществлять покупки": в Крыму забили тревогу из-за новых проблем

В оккупированном Крыму местные жители столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress.

"Проблемы с работой китайского интернет-магазина в Крыму появились несколько недель назад", – сообщил директор так называемого Фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский в комментарии "РИА Новости".

"При заказе крымским пользователям приходят отказы. Связанно это с санкционным режимом или техническим сбоем – нам неизвестно", – добавил он.

При этом, по словам Зеленского, каких-либо жалоб со стороны предпринимателей на этот счет не поступало.

"Ситуация действительно неудобная, так как есть ограничения по оплате заказа. Пишет "ошибка". Теперь необходимо убирать любую информацию о Крыме, при этом можно оставлять индекс, так как отправка из Китая осуществляется именно по нему", – заявил крымчанин Николай.

Крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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