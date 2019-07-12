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"Нельзя осуществлять покупки": в Крыму забили тревогу из-за новых проблем

8.5т Читать материал на украинском

В оккупированном Крыму местные жители столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress.

"Проблемы с работой китайского интернет-магазина в Крыму появились несколько недель назад", – сообщил директор так называемого Фонда поддержки предпринимательства Дмитрий Зеленский в комментарии "РИА Новости".

"При заказе крымским пользователям приходят отказы. Связанно это с санкционным режимом или техническим сбоем – нам неизвестно", – добавил он.

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При этом, по словам Зеленского, каких-либо жалоб со стороны предпринимателей на этот счет не поступало.

"Ситуация действительно неудобная, так как есть ограничения по оплате заказа. Пишет "ошибка". Теперь необходимо убирать любую информацию о Крыме, при этом можно оставлять индекс, так как отправка из Китая осуществляется именно по нему", – заявил крымчанин Николай.

Крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress

Крымчане столкнулись с невозможностью осуществлять покупки через китайский интернет-магазин AliExpress

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму цены на продукты оказались выше, чем в российской столице Москве.

В частности, оккупанты обещали, что после завершения строительства Крымского моста цены на полуострове снизятся, однако "мост почему-то не помог".

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Крым Андрей
Крым Андрей
Ай, какая пичаль! А я вот как раз вчера там товар себе заказал и всё нормально. Стоит только через VPN зайти. Или при регистрации адрес не указывать, а потом его продавцу отписать отдельно. Хотя согласен - повод для праздника у скакунов, достойный!
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Крым Андрей
Крым Андрей
Хорошо-там где нас нет !, Гы))) Это "тольконачало" у вас с 14го года не утихает. А в 16м сине-ссаные скакуны, как сейчас помню, готовились отражать "дикие толпы беженцев" из РФ. Ещё помню "тольконачало" с "амэрыканьскый авианосэць вже у чорному мори, вам пэсдець". Потом "пустые полки магазинов - вам пэсдець". Потом нам был песдес без воды, потом без света, потом без курортников... Да мы тут вообще уже вымерли все. Тут никто не живёт.
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Крым Андрей, ты не понял главного: эта проблема - только начало, крыш - вам, получает своё подтверждение !
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Мост не помог ? А в Донбассе русский мир помог ? Хотя если мародёрство и спонсирование войны называть помощью, то да, спасибо русские братья !
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Хорошо-там где нас нет !, Дык в этом и состоит " братская" помощь: облегчить наши карманы и избавить от имущества.
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