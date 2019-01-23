''Нельзя допустить'': в Канаде сделали мощное заявление о газопроводе Путина

"Северный поток-2" не должен использоваться для шантажа Украины.

Об этом в программе "Евроинтеграторы" с Татьяной Поповой на ObozTV заявил посол Канады в Украине Роман Ващук. По его словам, это не только коммерческий проект, он имеет также политические, даже геополитические измерения.

"Я думаю, главное – чтобы транзитный потенциал Украины дальше использовался. Мы разговариваем с разными партнерами по этому делу. Конечно, нельзя допустить ситуации, когда "Северный поток-2" будет использоваться, чтобы шантажировать Украину", - отметил Ващук.

Он подчеркнул, от самих стран Евросоюза зависит, встроят ли они "Северный поток" в систему Хартии Европейской энергетической безопасности.

Главное:

"Северный поток-2" (англ. "Nord Stream 2") — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1200 км;

Является расширением "Северного потока";

Проект, прямо или опосредованно, затрагивает интересы широкого круга стран и предприятий;

Противники проекта — Украина, Польша, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Венгрия, Дания, США.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Европейском Союзе 13 стран поддержали инициативу Румынии об ускорении работы в направлении изменений законодательства, которые осложнили строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Также напомним, что НАК "Нафтогаз Украины" приступил к реализации "плана Б", который предусматривает компенсацию убытков из-за строительства "Северного потока-2".

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