''Грозил дефолт'': Гройсман пояснил повышение цены на газ

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя тот факт, что с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр, передает пресс-служба Кабмина.

"У меня было два варианта - чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить", - отметил он.

Он также подчеркнул тот факт, что государство расширило программу субсидий, а в мае текущего года был усилен контроль за субсидиантамы, чтобы разоблачить мошенников. "Сейчас есть электронный реестр субсидий. Мы спокойно компенсируем людям расходы", - заключил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.