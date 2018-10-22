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''Грозил дефолт'': Гройсман пояснил повышение цены на газ

1.7тЧитать материал на украинском

Повышение цены на газ в Украине было одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом. В случае если бы правительство не пошло на такую меру, стране грозил бы дефолт.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, комментируя тот факт, что с 1 ноября газ для населения подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр, передает пресс-служба Кабмина.

"У меня было два варианта - чтобы договориться о минимальном росте цен на газ и продолжить сотрудничество. Или войти в дефолт. Это банкротство страны. Сбережения граждан обесценятся, будет галопирующая инфляция. Этого невозможно было допустить", - отметил он.

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''Грозил дефолт'': Гройсман пояснил повышение цены на газ

Он также подчеркнул тот факт, что государство расширило программу субсидий, а в мае текущего года был усилен контроль за субсидиантамы, чтобы разоблачить мошенников. "Сейчас есть электронный реестр субсидий. Мы спокойно компенсируем людям расходы", - заключил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, газ в Украине с 1 ноября подорожает с 6,9 до 8,5 грн за кубометр. По такому тарифу голубое топливо будут покупать население и предприятия-поставщики коммунальных услуг.

Читайте все новости по теме "Цена на газ" на OBOZREVATEL.

Тема
Цена на газ
Персона
Владимир Гройсман
Место
УкраинаКиев
Объекты
газУкраинаМВФ
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер давно дефолт, они долги не отдают а только прожирают.. Расплачиваться землей будете, с которой вас изгонят..
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Ну отсрочили дефолт на 2019 год, а там власть сменится, и их это уже волновать не будет.
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Спаситель Украинушки!!
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