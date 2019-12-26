Нелегальные АЗС в Украине закроют: Гончарук сделал радикальное заявление и назвал крайнюю дату

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что все автозаправочные станции в Украине будут работать по лицензиям либо будут закрыты.

О результатах работы он написал в своем Telegram-канале. Так, глава правительства рассказал, что дал поручение Государственной фискальной службе, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить эту проблему.

"Правительство борется с нелегальными рынками, в частности с теневым оборотом горючего", – написал он.

Новости После встречи с президентом Зеленским АЗС снизили цены

Гончарук сделал радикальное предупреждение АЗС РБК-Украина

Премьер также отчитался об успехах: "Сейчас уже демонтировано 46 незаконных АЗС. Начато 18 уголовных производств. 31 объект хозяйствования уже подал документы для получения лицензий!"

"В начале недели представители АЗС обсуждали с президентом Владимиром Зеленским вопрос снижения цен на горючее из-за укрепления курса гривны. Речь идет о снижении реальной цены, а не о "акционных" предложениях в сетевых программах лояльности", – добавил премьер.

Гончарук также напомнил, что правительство борется с нелегальным игорным бизнесом.

"За один день мы закрыли более 5300 нелегальных игровых залов по всей Украине. Однако если вы стали свидетелями того, как некоторые игорные залы возобновили свою работу – прошу обращаться на правительственную горячую линию по номеру 1545, выбрав категорию 5", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский призвал АЗС снизить реальные цены на бензин.

Эксперт на топливном рынке Сергей Куюн заявил, что план президента Владимира Зеленского о "зачистке" АЗС от нелегалов – это хороший сигнал всему "белому" бизнесу.

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