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21 сентября • обновлено в 08:02
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"Некомпетентное жулье": Коломойский раскритиковал экс-главу Минфина

2.8т Читать материал на украинском

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил экс-министра финансов Наталью Яресько в некомпетентности и откатах во время реструктуризации долгов Украины в 2015 году.

Об этом он рассказал во время участия в форуме Yalta European Strategy в рамках интервью изданию "The Page".

twitter.com

twitter.com

Новости
"Ну и хрен с ним, дефолтом": Коломойский дал откровенное интервью

"Смотрите, есть две причины, по которым можно было подписать такую реструктуризацию. Первая – она абсолютно некомпетентна, а вторая – она взяла откат. Не было никакой безвыходной ситуации. Ну не плати – и не будет никакой безвыходной ситуации", - заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном дефолте, Коломойский подчеркнул закономерность происходящего.

"Ну и хрен с ним, что дефолт. Если нечем платить? Если тебя предыдущее правительство с президентом обокрали и сбежали в Россию? Так что? Ну да, это дефолт, и весь мир об этом знает. И что с этого? Воюющая страна", - отметил предприниматель.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Игорь Коломойский описал радикальный способ избавления от рейдерства.

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Тема
Реструктуризация долгов Украины
Персоны
Игорь Коломойский Наталья Яресько
Место
Украина Киев
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
А каломойша видимо жулье компетентное.
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