"Некомпетентное жулье": Коломойский раскритиковал экс-главу Минфина

Бизнесмен Игорь Коломойский обвинил экс-министра финансов Наталью Яресько в некомпетентности и откатах во время реструктуризации долгов Украины в 2015 году.
Об этом он рассказал во время участия в форуме Yalta European Strategy в рамках интервью изданию "The Page".
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"Смотрите, есть две причины, по которым можно было подписать такую реструктуризацию. Первая – она абсолютно некомпетентна, а вторая – она взяла откат. Не было никакой безвыходной ситуации. Ну не плати – и не будет никакой безвыходной ситуации", - заявил он.
Отвечая на вопрос журналиста о возможном дефолте, Коломойский подчеркнул закономерность происходящего.
"Ну и хрен с ним, что дефолт. Если нечем платить? Если тебя предыдущее правительство с президентом обокрали и сбежали в Россию? Так что? Ну да, это дефолт, и весь мир об этом знает. И что с этого? Воюющая страна", - отметил предприниматель.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Игорь Коломойский описал радикальный способ избавления от рейдерства.
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