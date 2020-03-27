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27 марта • обновлено в 20:10
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Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

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Несмотря на утверждение, что в СССР были более качественные продукты питания, люди ели кое-как и чем придется, пытаясь достать в бесконечных очередях.

Об этом написал в своем блоге пользователь Максим Мирович.

"Все эти "натуральные" продукты существуют и сегодня, но остаются незамеченными за нормальным качественным ассортиментом. Питаются "как в СССР" сейчас только старые одинокие бабушки — но не потому, что стараются придерживаться того "натурального" питания, а просто потому, что у них нет денег ни на что другое", - написал блогер.

Мясо

Нормального мяса в СССР практически не существовало, достаточно вспомнить "классические" блюда советской кухни — котлеты и прочее такое. В отличие, от например, стейка, котлеты можно приготовить из всякой мясной требухи, перетертой через мясорубку, да еще и разбавить это хлебом. В позднем СССР даже такое плохонькое "котлетное" мясо было большим дефицитом, и за ним выстраивались немалые очереди.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР
Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Куры в СССР были достаточно несъедобные, суповые (тощие и синего цвета), часто продавались с необрезанными лапами и кончиками крыльев (для увеличения веса при продаже) и в состоянии глубокой заморозки. Что интересно, даже такое мясо в позднем СССР было дефицитом, за которым люди давились в очередях. Более-менее свободно можно было достать субпродукты вроде мороженых куриных шей.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Колбаса

Простому народу предлагали довольствоваться "докторскими" колбасами, о полезности которых слагали всевозможные мифы в советских кулинарных книгах. Даже такая колбаса стоила немалых денег - 3 руб. 60 коп. (при средней зарплате в 120-160 рублей).

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР
Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Более-менее приличная колбаса (с большим содержанием мяса и малым содержанием бумаги) была дефицитом. Такой контейнер разметался примерно минут за 15, причем часто существовало ограничение — отпускать не более 1-й палки колбасы в руки, именно поэтому в на фото советских очередей можно увидеть много детей — их брали в поход за дефицитом в качестве "вторых рук".

Рынки

Чуть лучше дела с мясом обстояли на рынках — рынки существовали практически в каждом городе СССР, и на них иногда можно было купить то, чего не было в магазинах.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР
Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Существовал, скажем, неплохой выбор свинины, но и тут были свои нюансы — хорошие куски туши либо разбирались очень быстро, либо продавались "из-под прилавка" "своим" покупателям. В общем, чтобы купить хорошей свинины, нужно было хорошо подсуетиться.

Овощи-фрукты

А теперь перейдем к овощам и фруктам. Более-менее без проблем можно было купить капусту, морковку, свеклу и лук, на фото ниже — типичный "овощной" из СССР восьмидесятых годов.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Обратите внимание на организацию процесса торговли — покупатели не выбирают товар сами, они лишь говорят, что им нужно, после чего продавец сам взвешивает товары. В таких очередях часто возникали пререкания и споры на счет того, что продавец всучил какое-то гнилье, пусть мол сам это кушает.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР
Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

В некоторых города Союза относительно безпроблемно можно было купить на рынке огурцы, куда их привозили граждане кавказских республик, но было одно но — там они стоили в несколько раз дороже, чем в магазине.

В целом при кажущемся изобилии на торговых рядах сам ассортимент очень бедный — фактически, продавались только яблоки (плохие), хурма, гранаты и виноград.

Рыба и соки в банках

Примерно до конца 1970-х годов более-менее обстояли дела в СССР с рыбой, но потом и она пропала с прилавков. Вот очень хорошее фото — покупатели стоят в длинной очереди за какой-то рыбной требухой вроде "хвостов минтая", из которых можно было приготовить только уху, больше ничего. Время от времени мороженую рыбу могли продавать "мимо кассы" прямо с крыльца магазина, из пластиковых ящиков.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

А вот так в позднем СССР выглядели полки с вкусными сырами и молочными продуктами, посмотрите на это изобилие.

Некачественные продукты и бесконечные очереди: что ели люди в СССР

Как сообщал OBOZREVATEL, СССР дал целую линейку узнаваемых и популярных во всём мире брендов, но судьба их была разной — иногда даже печальной.

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СССР
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Lisitsin Vitalii
Lisitsin Vitalii
Когда развалился СССР, этому сопляку было 7 лет и судить о питании в Союзе он может только по столовой детского сада
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