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"Негативно влияет": у Зеленского высказались о доступе к "ВКонтакте"

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Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского, №6 в списке партии "Слуга народа" Михаил Федоров выступил против разблокировки российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В интервью "Лига.net" он заявил, что считает снятие запрета на использование данных интернет-ресурсов нецелесообразным.

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "ВКонтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", – пояснил он.

Новости
Запрет "ВКонтакте": у Зеленского высказались об отмене блокировки

Иллюстрация. Российские соцсети

Иллюстрация. Российские соцсети

Информационное сопротивление

На вопрос, будет ли продлен срок санкций против российских соцсетей, советник Зеленского ответил: "Я бы рекомендовал. К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины".

Михаил Федоров

Михаил Федоров

Лига.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

  • Согласно постановлению, запрет вводится сроком на три года, таким образом он будет действовать до мая 2020 года.

  • Также доступ был заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры же должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

  • Блокированы будут и сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

  • Кроме того, экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

  • 18 июля в Украине часть украинских провайдеров открыли доступ к запрещенным сайтам, в том числе, "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Русской весне". Провайдеры объяснили это сбоем и настройками сети у пользователей.

  • Позже украинский журналист Роман Реведжук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране. По его информации, сейчас готовится отмена решения СНБО о запрете российских социальных сетей.

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Темы
Российско-украинский конфликт российская пропаганда Санкции против России
Персона
Михаил Федоров
Место
Украина
Теги
запрет соцсети вконтакте Одноклассники интернет
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Интересно, а откуда тогда столько шароварников в вк?
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Махно Володимир
Махно Володимир
Одесситы поддерживают такое решение! мы что зря 2 мая боролись с ватой в Одессе???
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Пигин Макс
Пигин Макс
Всё верно, нерабы должны получать лишь "правильную" информацию. Не дай Бог, они узнают что-то лишнее.
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