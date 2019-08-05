"Негативно влияет": у Зеленского высказались о доступе к "ВКонтакте"

Внештатный советник президента Украины Владимира Зеленского, №6 в списке партии "Слуга народа" Михаил Федоров выступил против разблокировки российских соцсетей "Одноклассники" и "ВКонтакте".

В интервью "Лига.net" он заявил, что считает снятие запрета на использование данных интернет-ресурсов нецелесообразным.

"Могу сказать свое личное мнение. Я бы не рекомендовал снимать блок с "Одноклассников" и "ВКонтакте", потому что не вижу в этом целесообразности. Там достаточно много контента, который негативно влияет на украинцев", – пояснил он.

Иллюстрация. Российские соцсети Информационное сопротивление

На вопрос, будет ли продлен срок санкций против российских соцсетей, советник Зеленского ответил: "Я бы рекомендовал. К сожалению, "ВКонтакте" стало спецоперацией России против Украины".

Михаил Федоров Лига.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Доступ к российским соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и еще ряду пропагандистских ресурсов страны-оккупанта был ограничен по указу пятого президента Петра Порошенко в мае 2017 года.

Согласно постановлению, запрет вводится сроком на три года, таким образом он будет действовать до мая 2020 года.

Также доступ был заблокирован ко всем сервисам "Яндекса", кроме главной страницы поисковика. Доступ к соцсетям заблокирован в рамках ограничений, наложенных на Mail.Ru Group. Провайдеры же должны будут заблокировать доступ к самому сайту Mail.ru.

Блокированы будут и сайты антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Кроме того, экономические санкции (блокирование активов, запрет на транзакции и вещание) введены против крупнейших российских телекомпаний: "ТВ Центр", РБК, ВГТРК, "НТВ-Плюс", "Звезда", ТНТ, РЕН, ОТР.

18 июля в Украине часть украинских провайдеров открыли доступ к запрещенным сайтам, в том числе, "ВКонтакте", "Одноклассникам", "Русской весне". Провайдеры объяснили это сбоем и настройками сети у пользователей.

Позже украинский журналист Роман Реведжук сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы намерен отменить запрет на российские социальные сети в нашей стране. По его информации, сейчас готовится отмена решения СНБО о запрете российских социальных сетей.

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