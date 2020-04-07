Саудовская Аравия поставила России ультиматум об ограничении на добычу нефти, который стал причиной затруднений в переговорах между странами ОПЕК и Россией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По его данным, Эр-Рияд фактически требует, чтобы Россия сократила добычу больше всех. То есть, в одиночку убрала с рынка те 1,5 млн баррелей в сутки.

Именно они стали причиной для разногласий и развала сделки ОПЕК+ на прошлых переговорах в начале марта. Тогда Москва не приняла сокращение добычи на такой объем для всех участников соглашения.

Стороны в целом согласны, что добычу в совокупности надо снизить на 10 млн баррелей в сутки, вопрос только, как разделить весь объем.

По версии Саудовской Аравии, ее квота уменьшится на 3 млн баррелей, у Объединенных Арабских Эмиратов, Ирака и России — на 1,5 млн. Но считать предлагается от текущих уровней, уже после того, как страны ОПЕК резко нарастили добычу. Так, Эр-Рияд поднял ее с 9,8 млн баррелей до 12,3 млн, это значит, что сокращение относительно марта составит только 0,5 млн баррелей. У ОАЭ добыча выросла на 1 млн баррелей, у Ирана — на 200 тысяч.

Нефтяная война

Россия не увеличивала добычу в апреле, сохранив ее на уровне 11,2 млн. В связи с этим она настаивает, чтобы квоты применялись к среднему объему за квартал. Пока эти разногласия преодолеть не удается.

Стороны согласны только, что принять участие в сокращении добычи должны и американские компании, однако президент США Дональд Трамп пока не подтверждает это намерение. "Может, мы примем его, может, и нет", — ответил он на вопрос о том, согласен ли Вашингтон принять решение снизить собственную добычу.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей. При этом позднее глава Белого дома уточнил, что такой объем должны дать Россия и ОПЕК, а США никаких обязательств на себя не возьмет.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

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