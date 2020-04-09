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9 апреля • обновлено в 17:15
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Нефтяная война: Саудовская Аравия решила додавить Россию

12.9т
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Перед началом переговоров в формате ОПЕК+, которые должны состояться в четверг, 9 апреля, Саудовская Аравия добилась уступок от России по ограничению добычи нефти, однако решила надавить еще.

Об этом со ссылкой на источник в организации сообщил ТАСС.

"Вам (России) надо пойти на более глубокое сокращение", – передал он позицию Эр-Рияда. Ради какого объема добычи королевство, уже добившееся изменения позиции своего оппонента, решило надавить на Москву, не уточняется.

Нефтяная война

Нефтяная война

Ранее в Минэнерго России сообщили, что готовы сократить добычу на 1,6 миллиона баррелей. При этом источники Reuters утверждают, что российская сторона готова обсудить снижение и на два миллиона баррелей, однако такое решение пока не принято.

Ключевым противоречием по-прежнему остается вопрос точки отсчета, от которой введут снижение добычи. Саудовская Аравия намерена оценивать от апрельского уровня добычи, когда Эр-Рияд и страны ОПЕК резко нарастили ее. Между тем Россия, которая добычу не увеличивала, хочет считать от среднеквартальных значений, иначе она пострадает больше других стран.

Другим важным моментом в ходе переговоров остается позиция США. И Россия, и страны ОПЕК требуют, чтобы американские производители приняли участие в регулировании добычи, однако президент США Дональд Трамп отрицает такую возможность. Источники в американской администрации указывают, что в качестве мер воздействия на рынок Белый дом рассматривает повышение пошлин на импорт нефти в США и санкции в отношении России.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

У российского президента тем временем выступили за совместное скоординированное действие в интересах стабилизации рынка нефти.

Однако нефтяной рынок настроен позитивно относительно будущих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 33 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем в первых сообщениях о сделке.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Россия
Тег
нефть
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Бачурин Андрей
Бачурин Андрей
Давилка не отрасла...)))
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zhukov vanya
zhukov vanya
Бачурин Андрей, Зачем же ты на весь мир сообщаешь,что у тебя давилка не отрасла.
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
В фразу "додавить нельзя помиловать" саудиты поставили жирную запятую
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zhukov vanya
zhukov vanya
Одиозный Сергей, Додавить,нельзя помиловать.
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