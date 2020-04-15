Нефтяная война Путина: блогер пояснил, как РФ потерпела фиаско и угробила экономику

Новое соглашение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти крайне невыгодно для России и несет угрозу для ее экономики.

Об этом написал блогер Александр Несмиян.

По его словам, само соглашение местами выглядит откровенно фиктивным, страны-участницы активно манипулировали базовыми показателями, в итоге Россия вынуждена сократить нефтедобычу больше других.

"Если кто-то и мог нанести больший вред российской нефтяной отрасли, чем российское руководство, то он не стал даже вмешиваться – Кремль и талантливые нефтяные командиры угробили ее в самом лучшем виде. Проблема в том, что Россия была вынуждена пойти на подписание ОПЕК+ явно под впечатлением аргументов, которые привел Трамп", – написал блогер.

Нефтяная война. Иллюстрация

Он полагает, что американский президент пригрозил России очередными санкциями: причем такими, которые выглядели бы гораздо тяжелее, чем даже капитуляция с сокращением добычи.

"Тяжелее этого могло быть только эмбарго на торговлю российской нефтью, тем более, что рынок, сокративший спрос на 20 миллионов баррелей, российские 7-8 миллионов баррелей экспорта, вообще бы не заметил", – говорится в блоге.

Блогер уверен, что, приказав в начале марта министру энергетики Александру Новаку "хлопнуть дверью", российское руководство в итоге переиграло само себя. "Это классика жанра – с таким руководством никаких врагов не нужно, оно само прекрасно справляется, – добавил блогер.

Как сообщал OBOZREVATEL, рубль сильно подешевел в ходе торгов на "Московской бирже" в среду, 15 апреля, утром на фоне снижения цен на нефть из-за опасения дальнейшего снижения спроса в условиях пандемии COVID-19.

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