Нефтяная война России и Саудовской Аравии: Трамп поставил очередной ультиматум

США едва ли пойдут на сокращение добычи нефти, скоординированное с другими государствами на рынке.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в ходе брифинга, трансляция которого ведется на канале американского Госдепартамента в Youtube, передает "Газета.ру".

Американские производители уже автоматически снизили объемы добычи в ответ на динамику рынка, подчеркнул американский лидер.

Трамп и Путин

Он отметил, что не считает возможным участие США в скоординированном сокращении объемов добычи.

В то же время Россия неожиданно решила пойти на уступки и согласилась сократить добычу нефти ради новой сделки ОПЕК.

Как сообщал OBOZREVATEL, именно Трамп анонсировал новые переговоры в формате ОПЕК+. После общения с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом он объявил, что с рынка может уйти 10-15 млн баррелей.

Предполагалось, что встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля, но ее перенесли на 9 число. Одной из причин источники называли спор между Москвой и Эр-Риядом о виновнике начала ценовой войны. Они переложили ответственность друг на друга за падение цен на сырье более чем в два раза на фоне обвального падения спроса.

Тем не менее нефтяной рынок настроен позитивно относительно предстоящих переговоров. Нефть марки Brent держится на уровне 34 долларов за баррель, что почти на 10 долларов выше, чем до первых сообщений о сделке.

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