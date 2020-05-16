Нефтяная война для Путина закончилась чудовищным поражением – Орешкин

Проигрыш России в нефтяной войне и потеря части европейского рынка – это еще и личное поражение президента РФ Владимира Путина.

Об этом в интервью для OBOZREVATEL заявил известный российский политолог Дмитрий Орешкин.

"Это, конечно, чудовищное геополитическое поражение, очень плохо просчитанная операция. А теперь, очевидно, это еще и политическое поражение лично Путина. Ему пришлось договариваться о более унизительных отношениях и с саудитами, и с Трампом после того, как Новак (Александр Новак, министр энергетики. – ред) с шумом, почти что хлопнув дверью, ушел с тех переговоров", - рассказал политолог.

Путин проиграл нефтяную войну

Он напомнил, что Россия хотела подвинуть с рынка сланцевую нефть из США, но вышло все наоборот. Американские сланцевики сократили задачу и при этом не попросили помощи от Федерального правительства, заметил Орешкин.

"Значительная часть нефтяных компаний России на европейском рынке потеряли заметную долю. Например, Польша и юг Европы, традиционно покупавшие российскую нефть, уже перешли на дешевую саудовскую", - подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, убытки бюджета России из-за падения мировых цен на нефть по итогам мая 2020 года составят более 190 млрд рублей (примерно $2,6 млрд).