Нефтекризис ударит главным образом по простым россиянам – Казарин

Обвал цен на нефть безусловно отразится на экономике России, негативные последствия падения которой ляжет полностью на плечи рядовых россиян.

Об этом написал в своем блоге журналист Павел Казарин.

"Если нефть марки Urals будет стоить порядка $30, то российскому Центробанку для поддержания курса рубля придется ежедневно продавать до $150 млн. Фонд национального благосостояния РФ успел накопить $123 млрд – и при подобной динамике его может хватить для балансирования нефтяных цен на два-три года", - подчеркнул Казарин.

По его словам, себестоимость добычи российской нефти – 20 долларов (у Саудовской Аравии - $9), при этом доля нефти в ВВП России – 15%. Журналист также подчеркнул, что Кремль успел скопить $560 млрд золотовалютных резервов, но вся архитектура прогнозов пока не выглядит для России оптимистично. Внешние заимствования ограничены из-за санкций. По прогнозам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, безработица в РФ может вырасти втрое.

"Нефть стала дешеветь после аннексии Крыма – и после этого на роль новой нефти были назначены российские граждане. И нет особенных оснований думать, что в этот раз Кремль решит поступить иначе", - написал Казарин.

Скорее всего, по словам журналиста, Москва выберет вектор, когда "маленький человек будет становиться еще меньше", а в поясах станут прокалывать новые дырки. "Папа, ты будешь меньше пить? Нет, сынок, ты будешь меньше есть", - прокомментировал так журналист ситуацию, которая ждет россиян в ближайшем будущем.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В марте страны-участники ОПЕК+ не смогли продлить договоренности по добыче. В итоге цены на нефть обвалились более чем вдвое с начала года и побили рекорды 18-летней давности.

Страны ОПЕК+ в результате договорились с Мексикой, одобрив крупнейшее в истории сокращение добычи нефти – на 9,7 млн баррелей в сутки. Сделка начнет действовать с 1 мая.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что страны ОПЕК стремятся сократить добычу нефти на 20 млн баррелей.

Заключение нового соглашения о сокращении нефтедобычи не спасет бюджет России от резкого обвала финансовых поступлений, обеспечиваемых за счет экспорта нефти. В мае размер экспортной пошлины упадет до минимума с 2002 года.

В понедельник, 20 апреля, вслед за обвалом цены на нефть марки WTI резко снизилась и стоимость российской Urals.

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