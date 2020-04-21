Уже некуда складывать: Bloomberg рассказал о ЧП с нефтью

Крупнейшая в мире независимая компания по хранению нефти роттердамская Royal Vopak NV заявила, что ее мощности практически полностью заполнены ставшей избыточной из-за пандемии коронавируса нефтью.

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Как пишет Bloomberg, компания не единственная столкнулась с такой проблемой. Финдиректор Royal Vopak Жерар Полидес заявил, что ее коммерчески доступные мощности почти полностью зарезервированы.

"Свободная мощность по всему миру почти исчерпана, и из того, что я слышал в других частях света, мы не единственные столкнулись с такой проблемой", — пояснил Полидес. Единственный мыслимый резерв в этой ситуации — скорейшее возвращение в оборот ремонтируемых резервуаров, говорит он. С этим мнением согласна и брокер по хранению топлива в ODIN-RVB Tank Storage Solutions Криен ван Бик. По ее словам, еще остались компании, у которых есть собственные незаполненные резервуары, но нет хранилищ, доступных третьим сторонам.

Цены на нефть выросли gp.by

"Найти что-то на рынке сейчас крайне сложно", — подтвердила она.

Стоимость нефти перешла в отрицательную зону в понедельник – это означает, что трейдеры были фактически готовы платить людям за баррели. Во время вчерашней сессии трейдеры были в отчаянии, чтобы избежать необходимости принимать поставки реальной нефти, потому что никто не нуждается в поставках, и есть все меньше и меньше мест, чтобы хранить ее.

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.