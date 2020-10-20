Нефтегазовый гигант осуществил первую поставку "топлива будущего"

Французский нефтегазовый гигант Total впервые поставил партию сжиженного природного газа с нулевым выбросом углерода. Его также называют "топливом будущего".

Как сообщает Energy Voice, поставку получила китайская госкорпорация China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). "Эта первая партия СПГ, где выбросы углерода были компенсированы по всей производственно-сбытовой цепочке, представляет собой новый шаг в нашем стремлении поддержать наших клиентов на пути к нулевым выбросам углерода", – констатировали в Total.

В компании пояснили, что разработка СПГ необходима для удовлетворения растущего мирового спроса на энергию при одновременном снижении углеродоемкости потребляемых энергетических ресурсов.

"Нулевой выброс углерода" означает, что Total и CNOOC компенсировали количество эквивалента диоксида углерода, связанное со всем углеродным следом груза СПГ.

Total – второй по величине игрок в отрасли СПГ. В 2019 году компания продала более 34 млн тонн СПГ и планирует увеличить этот объем почти до 50 млн тонн в год к 2025 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Американские производители сжиженного природного газа приготовились заполнить Европу топливом на фоне восстановления цен на сырье. Таким образом, американский СПГ будет конкурировать с российским газом на энергорынке Европейского Союза.