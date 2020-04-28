Во вторник, 28 апреля нефть WTI продолжает стремительно дешеветь, упав еще на 15%, опустившись ниже отметки в $11 за баррель, инвесторы стараются как можно быстрее избавиться от контрактов на это сырье.

Как начались торги

Как сообщает Investing.com, стоимость июньских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $22,18 за баррель, что на 3,86% ($0,89) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевел на 14,32% ($1,83) - до $10,95 за баррель. В понедельник снижение составило 25%.

Что послужило причиной падения

В понедельник вечером фьючерсы на WTI резко упали после того, как United States Oil Fund LP, крупнейший нефтяной ETF (биржевой фонд), рассказал о намерении продать июньские контакты, на которые приходится 20% из его $3,6-миллиардного портфеля. Этот шаг фонд предпринял, чтобы соблюсти ограничения по объему контрактов, а также с учетом ситуации на рынке. Биржа CME, накладывая такие ограничения, предпринимает превентивные меры, опасаясь, что цены на ближайшие фьючерсы вновь уйдут в минус из-за дефицита хранилищ для сырья.

Эксперты JPMorgan Chase & Co считают, что американским производителям надо уже в апреле снизить производство на 1 млн баррелей в сутки, чтобы избежать заполнения хранилищ в Кушинге в мае-июне более чем на 90%, пишет агентство Bloomberg.

В то же время восстановление спроса на нефть в Китае говорит о том, что потребление сырья постепенно вырастет и в США, Европе после снятия карантинных ограничений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. В итоге, у берегов Калифорнии начали скапливаться переполненные танкеры.

По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Тем временем, цены на хранилища нефти выросли до баснословных значений из-за отсутствия спроса, при этом на рынке уже заняты 73% существующих мощностей.