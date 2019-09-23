Нефть взлетела выше новой отметки: что происходит на рынке

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 23 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 65,06 доллара за баррель, что на 1,2% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 1,1% – до 58,72 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,3% до 60,58 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Котировки нефти повысились на новостях о росте напряженности в отношениях США и Ирана после атак на саудовские нефтяные объекты.

На рынке сохраняются сомнения о том, как быстро Эр-Рияд сможет восстановить добычу на прежнем уровне, передает "Интерфакс".

В частности, министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф предупредил о полномасштабной войне в случае удара американских или саудовских военных по стране.

"До полного восстановления добычи Саудовской Аравией цены на нефть продолжат расти на опасениях усиления геополитических рисков. Тем не менее, вряд ли мы увидим войну или военную конфронтацию", – резюмировал аналитик HI Investment Corp. Уилл Юн.

Цены на нефть выросли

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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