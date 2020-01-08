Нефть взлетела выше $70 после атаки Ирана на базы США

Цена нефти Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Однако позже мировые цены на нефть вернулись к стабилизации. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 68,96 доллара за баррель, а WTI – до 63,19 доллара.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.

Цена на нефть Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке

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