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8 января • обновлено в 11:00
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Нефть взлетела выше $70 после атаки Ирана на базы США

1.3т
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Цена нефти Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

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Однако позже мировые цены на нефть вернулись к стабилизации. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 68,96 доллара за баррель, а WTI – до 63,19 доллара.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.

Цена на нефть Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке

Цена на нефть Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Конфликт США и Ирана Мировые цены на нефть
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Круглов Александр
Круглов Александр
Супер! Это только начало - нефть будет расти до 1000 долларов за баррель!
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