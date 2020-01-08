Нефть взлетела выше $70 после атаки Ирана на базы США

Цена нефти Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подскочил до 65,46 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют результаты торгов.
Резкий рост показала и российская нефть Urals, которая подорожала до 61,38 доллара за баррель.
Котировки Urals
Maanimo
Однако позже мировые цены на нефть вернулись к стабилизации. В частности, фьючерсы на Brent опустились до 68,96 доллара за баррель, а WTI – до 63,19 доллара.
Котировки Brent
ICE Futures
Котировки WTI
ICE Futures
Мировые цены на нефть и курс гривни – главное факторы, которые влияют на стоимость бензина и дизельного топлива. Это связано с тем, что Украина импортирует около 80% нефтепродуктов.
Цена на нефть Brent в среду, 8 января, выросла до 71,13 доллара за баррель на новостях об атаке Ирана на две американские военные базы в Ираке
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на 8 января Иран нанес удар баллистическими ракетами по военно-воздушной базе Айн аль-Асад и в Эрбиле на севере Ирака, где размещены американские войска. Бомбардировка происходила двумя волнами.
На обещание Пентагона ответить на атаку, в КСИР пригрозили "ударить на этот раз в самой Америке". В Иране также добавили, что в случае бомбардировки иранской землиответный удар придется на города Дубай (Объединенные Арабские Эмираты) и Хайфу (Израиль).
При этом вечером 7 января Вооруженные силы США, включая ракетные батареи противовоздушной обороны, по всему Ближнему Востоку были приведены в состояние повышенной готовности.
Ситуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак).
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Постпред Ирана в ООН Маджид Тахт-Раванчи сравнил убийство войсками США генерала с объявлением войны.
После убийства американскими войсками иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада в Иране заявили, что определили 35 целей для ответных ударов по США.
5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны после убийства иранского генерала.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Конфликт США и Ирана" на OBOZREVATEL.