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2 марта • обновлено в 11:21
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Нефть взлетела в цене после рекордного обвала из-за коронавируса

3.7т
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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 2 марта, выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала в конце прошлой недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 51,40 доллара за баррель, что на 3,4% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 3,1% – до 46,12 доллара за баррель.

Котировки Brent

Котировки Brent

ICE Futures

Котировки WTI

Котировки WTI

ICE Futures

Новости
Нефть упадет до $10: в России забили тревогу из-за грядущего краха экономики

При этом цена российской нефти Urals выросла на 3,6% – до 47,14 доллара за баррель.

Котировки Urals

Котировки Urals

Maanimo

До этого цены на нефть падали из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) за пределами Китая. Однако котировки сырья пошли вверх на фоне грядущей встречи ОПЕК+.

При этом эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

В феврале спрос в Китае может упасть примерно на 3,4 млн б/с, в то время как снижение в среднем составит 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала в конце прошлой недели

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после рекордного обвала в конце прошлой недели

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

  • Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

  • В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

  • Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

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Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктор Калиненко
Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Кастрюлеголовые,зачем вам новость про нефть ,у вас её всё равно нет???
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Oleg Oleg, ну ты что! Вислоухие который год ждут обвала цен на нефть и краха России. Статья зрадная, ведь еще только вчера рагули до кровавых мозолей дрочили на снижение цен на биржах и вот опять ((
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