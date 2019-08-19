Нефть взлетела в цене и приблизилась к новой психологической отметке

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 19 августа, выросли в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,28 доллара за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,9% – до 55,40 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

Котировки WTI выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 56,54 доллара за баррель.

Котировки Urals выросли Maanimo

Цены на нефть растут на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, сообщают "РИА Новости".

В частности, в субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии.

Это стало их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году.

Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти подчеркнул, что атака в Саудовской Аравии помогает поддержать рынок нефти.

Цены на нефть выросли​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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