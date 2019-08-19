Нефть взлетела в цене и приблизилась к новой психологической отметке

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 19 августа, выросли в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,28 доллара за баррель, что на 1,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,9% – до 55,40 доллара за баррель.
Котировки Brent выросли
ICE Futures
Котировки WTI выросли
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals выросла на 1,1% до 56,54 доллара за баррель.
Котировки Urals выросли
Maanimo
Цены на нефть растут на фоне опасений относительно добычи сырья в Саудовской Аравии, сообщают "РИА Новости".
В частности, в субботу мятежники из правящего на севере Йемена движения "Ансар Алла" предприняли атаку с использованием десяти дронов на НПЗ и месторождение Шейба на востоке Саудовской Аравии.
Это стало их крупнейшей операцией на территории королевства вдали от границы с Йеменом с момента начала военных действий арабской коалиции в стране в 2015 году.
Старший рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти подчеркнул, что атака в Саудовской Аравии помогает поддержать рынок нефти.
Цены на нефть выросли
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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