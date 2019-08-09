Нефть вернулась к падению: что происходит

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 9 августа, упали в ходе азиатских торгов после обвала до минимальных отметок с начала года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 57,27 доллара за баррель, что на 0,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 0,13% – до 52,47 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI упали ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,1% до 54,84 доллара за баррель

Котировки Urals упали Maanimo

Эксперты отмечают, что поддержку рынку могут оказать действия Саудовской Аравии, представители которой начали консультации с ОПЕК по вопросу возможной реакции на падение цен на нефть.

"Вполне понятно, что они начнут вмешиваться в цены на этих уровнях – Brent в районе $55 за баррель для них не годится", – сообщил глава отдела исследований Marex Spectron Георги Славов, передает "Интерфакс".

"Я более чем ожидаю, что они будут агрессивно вмешиваться, но будут ли они делать это формально, требуя экстренного заседания ОПЕК, или просто с помощью заявлений – это вопрос", – резюмировал он.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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