Нефть уже скоро некуда будет складывать: хранилища забиты на 73%

Цены на хранилища нефти выросли до баснословных значений из-за отсутствия спроса, при этом на рынке уже заняты 73% существующих мощностей.

Как рассказал аналитик в области энергетики в компании Kpler Алекс Бут, танкеры усиленно используются в качестве плавучих хранилищ, передает Der Spiegel. Это предположительно связано с тем, что свободные мощности для хранения нефти на суше по большей части уже зарезервированы.

"У того, кто сейчас все еще добывает нефть и заранее не забронировал хранилища, действительно проблемы. Ему придется заплатить за них баснословные деньги, если вообще он найдет место для хранения", - подчеркнул Бут.

Хранилища нефти уже почти заполнены

Согласно анализу, имеющемуся в распоряжении Der Spiegel, свободны лишь 27% мощностей для хранения нефти. По словам Бута, цены на плавучие хранилища в последние недели увеличились в некоторых регионах вдвое. При этом улучшения ситуации не предвидится. Сдержат ли нефтедобывающие страны свои обещания по сокращению добычи, пока неясно.

"По состоянию на четверг в хранилищах, которые государства используют в качестве стратегических резервов, оставалось место для 368 млн баррелей нефти. В коммерческих резервуарах, которые можно забронировать на свободном рыке, помещалось еще около 902 млн баррелей. В обычные времена сумма обоих показателей соответствовала бы объему мирового производства нефти в течение без малого двух недель", - отмечается в публикации.

Под данным Kpler, значительными мощностями для хранения объемом более ста миллионов баррелей пока обладают только США и Китай. Япония и ЮАР также имеют мощности объемом более 40 млн баррелей. Оставшиеся мощности объемом более 20 млн баррелей имеются в Саудовской Аравии, Южной Корее, Канаде, Индии, ОАЭ, Великобритании и Италии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в США останавливаются заводы по переработке нефти из-за колоссального падения спроса вследствие карантинных мер. В итоге, у берегов Калифорнии начали скапливаться переполненные танкеры.

По словам американского президента Дональда Трампа, небывало низкие цены на нефть позволят США полностью заполнить свои стратегические нефтехранилища. В понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.