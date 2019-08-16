Нефть усилила падение: что будет с ценами

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,02 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,1% – до 55,33 доллара за баррель.

Котировки Brent упали ICE Futures

Котировки WTI повысились ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,5% – до 55,86 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

В то же время эксперты считают, что сырье может подняться в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, передает "Интерфакс".

"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и, скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", – резюмировал аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал