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Нефть усилила падение: что будет с ценами

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Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 16 августа, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 59,02 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 0,1% – до 55,33 доллара за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI повысились

Котировки WTI повысились

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 0,5% – до 55,86 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

В то же время эксперты считают, что сырье может подняться в случае ослабления торговых опасений и геополитических рисков, передает "Интерфакс".

"Инвесторы все еще надеются на прогресс на торговых переговорах, и, скорее всего, Трамп чувствует давление из-за обвала финансовых рынков", – резюмировал аналитик сырьевого рынка в Samsung Futures Ким Квангре.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на сырье с начала августа достиг 10%.

Падение стоимости нефти вызвано общей негативной тенденцией на мировых финансовых рынках в связи с ухудшением торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем.

В частности, Вашингтон допустил возможность введения новых пошлин на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил снижением курса национальной валюты.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
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