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Нефть резко подорожает в 2019 году: озвучены причины

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Нефть будет дорожать, несмотря на соглашение Организация стран-экспортеров нефти о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки.

Крупнейшие банки мира спрогнозировали рост цен на Brent в среднем до 70 долларов за бочку, сообщает UBR.

"Мы могли бы даже увидеть нечто похожее на V-образное восстановление при двух очень важных условиях. Во-первых, сокращение экспорта ОПЕК ведет к сокращению запасов. И второе: мы не видим дальнейшее ухудшение макроэкономических условий", – прокомментировал ситуацию руководитель отдела исследований в области энергетики и товаров в Barclays Plc Майкл Коэн.

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По словам аналитиков, при отсутствии серьезного экономического спада мировое потребление нефти будет продолжать расти примерно такими же темпами, как в последние годы. Главным образом это будет происходить за счет развивающихся стран, таких как Китай. При этом эксперты сомневаются в том, что ОПЕК реально сократит добычу нефти.

В такой ситуации финансовые конгломераты Morgan Stanley и Standard Chartered Plc прогнозируют нефть по 78 долларов за баррель.

"Объем производства, объявленный ОПЕК+, вероятно, достаточен для того, чтобы сбалансировать рынок в первой половине 2019 года и предотвратить наращивание запасов", – отметил управляющий директор Morgan Stanley Мартейн Рац.

При этом аналитики подчеркивают, что в текущем году добыча нефти в Соединенных Штатах превысит показатель в 12 млн баррелей – более чем у двух других крупных мировых производителей – Саудовской Аравии и России.

Нефть резко подорожает в 2019 году: озвучены причины

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря Россия под давлением Организации стран-экспортеров нефти согласилась сократить добычу "черного золота" примерно на 3%.

Всего нефтяной картель уберет с рынка 800 тысяч баррелей, а другие страны-участники сделки снизят добычу на 400 тысяч баррелей. Соглашение будет действовать в течение полугода с возможным пересмотром параметров в апреле.

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
США
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Знов зрада для цээвропэйцив...
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Satkin Andrey
Satkin Andrey
А как вам такая информация:" За два года действия Договора ОПЕК+ Россия получила дополнительно $120 млрд. прибыли."(министр энергетики РФ Новак). А это для обоза, снижение добычи нефти не снижает цену на нее, а увеличивает!
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