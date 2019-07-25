Нефть резко подешевела: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 25 июля, упали в ходе азиатских торгов.
В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,33 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.
Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1,2% – до 56,10 доллара за баррель.
Котировки Brent упали
ICE Futures
Котировки WTI упали
ICE Futures
При этом цена российской нефти Urals упала на 1,5% до 60,23 доллара за баррель.
Котировки Urals упали
Maanimo
Цены на нефть эталонных марок снижаются на сигналах ослабления глобального экономического подъема.
В частности, европейские эксперты указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии – до минимума за семь лет, передает Investing.com.
"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", – заявил управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.
"Мы знаем, однако, что страны ОПЕК четко придерживаются соглашения об ограничении добычи, а мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Поэтому значительное падение цен на нефть маловероятно", – резюмировал он.
Цены на нефть упали
Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.
В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.
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