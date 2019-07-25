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Нефть резко подешевела: что произошло

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Цены на нефть эталонных марок в четверг, 25 июля, упали в ходе азиатских торгов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,33 доллара за баррель, что на 0,8% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1,2% – до 56,10 доллара за баррель.

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Котировки Brent упали

Котировки Brent упали

ICE Futures

Котировки WTI упали

Котировки WTI упали

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,5% до 60,23 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Цены на нефть эталонных марок снижаются на сигналах ослабления глобального экономического подъема.

В частности, европейские эксперты указали на снижение производственной активности в США до минимального уровня с 2009 года, в Германии – до минимума за семь лет, передает Investing.com.

"Обычно динамика нефтяного рынка определяется факторами, так или иначе влияющими на потенциальные поставки нефти, однако в последние пару месяцев движущей силой является именно оценка потенциального спроса", – заявил управляющий партнер Vanguard Markets Стивен Иннес.

"Мы знаем, однако, что страны ОПЕК четко придерживаются соглашения об ограничении добычи, а мировые центробанки готовятся к наращиванию стимулов. Поэтому значительное падение цен на нефть маловероятно", – резюмировал он.

Цены на нефть упали​​​​​

Цены на нефть упали​​​​​

Как сообщал OBOZREVATEL, влияние на рынок также оказывает решение американского президента Дональда Трампа развязать торговую войну с Мексикой при продолжающемся конфликте с Китаем.

В частности, трейдеры крайне негативно восприняли заявление о том, что Штаты вводят пошлину для всех товаров, поступающих из Мексики.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
НБУ доллар евро гривня
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