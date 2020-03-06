Нефть рекордно обвалилась из-за провала России в ОПЕК

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 49,59 доллара за баррель, что на 1,2% ниже уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустился на 1,3% – до 45,48 доллара за баррель.

Котировки Brent ICE Futures

Котировки WTI ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals снизилась на 3,8% – до 46,10 доллара за баррель.

Котировки Urals Maanimo

Котировки нефти падают на информации о том, что Россией не достигла консенсуса со своим главным партнером по сделке ОПЕК – Саудовской Аравией.

В частности, технический комитет ОПЕК+ рекомендовал усилить сокращение добычи на 1 млн баррелей в сутки.

При этом эксперты отмечают, что вспышка пневмонии нового типа может привести к замедлению роста глобальной экономики и обернется последующим спадом спроса на нефть.

В частности, аналитики Goldman Sachs Group понизили свой прогноз роста спроса на нефть в 2020 году почти вдвое. Прогноз цен на нефть в первом квартале был снижен на 16%.

По оценкам экспертов, нефтяные цены останутся низкими в первой половине 2020 года и восстановятся к концу года.

Спрос в Китае может упасть в среднем на 1,5 млн б/с в первом квартале и 0,4 млн б/с по итогам года.

Цены на нефть эталонных марок в пятницу, 6 марта, упали в ходе азиатских торгов до минимума 2017 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее нефть заметно дешевела на новостях о распространении эпидемии коронавируса в Китае.

Коронавирус 2019-nCoV (новый штамм вируса пневмонии) впервые обнаруженный в Китае. В начале 2020 года был подтвержден факт передачи этого вируса от человека к человеку, что сразу же на порядок увеличило его опасность.

В Китае подтвердили сотни случаев инфицирования новым опасным коронавирусом 2019-nCoV. Вирус передается от человека к человеку.

Вспышка неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй произошла еще в конце декабря, теперь же удалось подсчитать количество заразившихся.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!