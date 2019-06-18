Нефть Путина пошла в ЕС: Германия сообщила о проблеме

Немецкие нефтеперерабатывающие заводы PCK Schwedt и Leuna начали получать чистую российскую нефть по трубопроводу "Дружба".

"PCK Schwedt получает нефть, однако не в том объеме, как до приостановки транзита", – заявил представитель MWV, сообщает Reuters.

По его словам, заводы смогут начать работать на полную мощность лишь через несколько дней, поскольку пропускная способность трубопровода и поставки наращиваются.

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"Получение нефти Leuna также возобновилось, но других подробностей об объемах поставок на завод пока нет", – добавил представитель MWV.

При этом российская трубопроводная монополия "Транснефть" рассчитывает, что работа "Дружбы" после вытеснения некондиционной нефти будет восстановлена с 1 июля.

В то же время в MWV отметили, что вопрос о том, когда трубопровод снова заработает на полную мощность, остается открытым, поскольку работы по очистке продолжаются.

PCK Schwedt получает нефть, однако не в том объеме, как до приостановки транзита

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

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