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Нефть снова подскочила в цене

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Мировые цены на нефть после незначительного удешевления вновь продолжили рост.

Как свидетельствуют данные торгов на бирже ICE Futures, майские фьючерсы на нефть WTI подорожали на 0,44%, составив $63,86 за баррель.

Нефть снова подскочила в цене
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Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне выросли на 0,33% — до $71,08 за баррель.

Нефть снова подскочила в цене

Как сообщал OBOZREVATEL, мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг, 11 апреля, незначительно снизились.

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Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Тег
нефть
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