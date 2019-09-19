Нефть пошла вверх после обвала: что произошло

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала днем ранее.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,64 доллара за баррель, что на 0,06% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 58,30 доллара за баррель.

Котировки Brent выросли ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,6% до 61,31 доллара за баррель.

Котировки Urals упали Maanimo

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

"Риски на Ближнем Востоке повышенные, и иранский вопрос никуда не делся. Однако по прошествии некоторого времени рынок вернулся к более консервативному прогнозу относительно спроса и предложения", – резюмировал старший стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти.

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL:

14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

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