Главная Новости
19 сентября • обновлено в 12:02
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Нефть пошла вверх после обвала: что произошло

Читать материал на украинском

Цены на нефть эталонных марок в четверг, 19 сентября, выросли в ходе азиатских торгов после резкого обвала днем ранее.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 63,64 доллара за баррель, что на 0,06% выше уровня закрытия предыдущей сессии, свидетельствуют результаты торгов.

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 0,3% – до 58,30 доллара за баррель.

Новости
"Устроит и $40": в России неожиданно раскрыли безопасную цену на нефть
Котировки Brent выросли

Котировки Brent выросли

ICE Futures

При этом цена российской нефти Urals упала на 1,6% до 61,31 доллара за баррель.

Котировки Urals упали

Котировки Urals упали

Maanimo

Цены на нефть остаются на повышенном уровне из-за опасений ответных мер Саудовской Аравии или США против Ирана, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности на Ближнем Востоке, передает "Интерфакс".

"Риски на Ближнем Востоке повышенные, и иранский вопрос никуда не делся. Однако по прошествии некоторого времени рынок вернулся к более консервативному прогнозу относительно спроса и предложения", – резюмировал старший стратег CMC Markets Asia Pacific Майкл Маккарти.

Цены на нефть упали

Цены на нефть упали

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 14 сентября беспилотники атаковали крупнейшее в Саудовской Аравии нефтеперерабатывающее предприятие Абкайк и нефтяное месторождение Хурайс.

  • Из-за взрывов и пожаров было приостановлено производство нефти в объеме 5,7 млн баррелей в сутки – около половины всего объема, добываемого в стране.

  • Ответственность за атаку на саудовские объекты взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы.

  • Цены на нефть эталонных марок выросли в ходе азиатских торгов после взрывов и пожаров на саудовских нефтяных объектов.

  • В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures достигла 66,21 доллара за баррель, что на 9,1% выше уровня закрытия предыдущей сессии.

  • В первые секунды после открытия торгов рост составил 12%. Это самый большой скачок с момента начала торгов в 1988 году.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Мировые цены на нефть" на OBOZREVATEL.

Тема
Мировые цены на нефть
Место
Украина
Теги
нефть Организация экспортеров нефти (ОПЕК) Brent WTI
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
4
1
Смешно
1
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Даже нефть издевается над вислоухими.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel