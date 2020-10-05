Нефть подскочила в цене после резкого обвала

Цены на нефть эталонных марок в понедельник, 5 октября, выросли после обвала на 8% по итогам минувшей недели.

В частности, стоимость фьючерсов Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась до 40 долларов за баррель, что на 1,8% выше уровня закрытия предыдущей сессии. Об этом свидетельствуют результаты торгов.

Цены на Brent ICE Futures

Одновременно с этим фьючерс на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) вырос на 2,1% – до 37,83 доллара за баррель.

Цены на WTI ICE Futures

На прошлой неделе котировки нефти упали на новостях, что у президента США Дональда Трампа и его жены обнаружили коронавирус.

Однако накануне врач американского президента Шон Конли заявил, что Трамп уже идет на поправку.

"Нефтяные цены открыли торги ростом вслед за остальными рынками после того, как медицинский персонал президента США дал оптимистичный прогноз состояния его здоровья", – подчеркнул главный рыночный стратег AxiCorp Стивен Иннс, передает "Интерфакс".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые цены на нефть упали из-за новостей о возобновлении добычи сырья в Ливии.